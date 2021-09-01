سينما المرأة الجزائرية تتصدر جوائز «عمّان السينمائي»

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

سجّلت النسخة الثانية من مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم، الذي اختتم، أمس، انتصاراً للثقافة والإبداع، فيما عكست الأسماء الفائزة «عن غير قصد» تكريماً مستحقاً لسينما المرأة الجزائرية، بفوز فيلم «صوابيع العسل» لمخرجته كامير عينوز، بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل، فيما فاز فيلم «جزائرهم» لمخرجته لينا سليم بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي، ونال الفيلم المصري «خدّ الآخر» لمخرجه ساندرو كنعان جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير.

المخرجة الجزائرية لينا سليم

واستقطب المهرجان، الذي تنظمه «الهيئة الملكية الأردنية للأفلام»، 51 فيلماً من 26 دولة تنافست في جائزة السوسنة السوداء (زهرة الأردن الوطنية)، بمواضيع دخلت مناطق شائكة تناولت الشتات والبحث عن الذات واختطاف السياسة للإبداع، وتدمير البيئة وثروات الأرض ووحشية التّنمّر، وفي طياتها إنجازات لافتة تمثلت في استضافة عروض خاصة لمهرجان الفيلم الفرنسي، خارج المسابقة الرسمية، تصدرها فيلم «الهروب من الرقة» للفرنسي إيمانيول هامون، في حين توزعت عروض الأفلام بين 3 مواقع هي سينما السيارات، وسينما تاج، والمسرح الخارجي للهيئة الملكية للأفلام، بالإضافة إلى عروض وصلت إلى جمهور المحافظات في كل من إربد والسلط ووداي رمّ، بحضور جماهيري بلغت نحو 4000 متفرج.

وكان فيلم «غزة مون أمور» للأخوين طرزان وعرب ناصر، وهو إنتاج فلسطيني فرنسي ألماني برتغالي مشترك افتتح المهرجان، فيما اختتمه للفيلم الأردني القصير «ديانا» للمخرجة ميسون الهبيدي.