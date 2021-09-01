«نمو» تدعم الفنانين المقيمين في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي إطلاق مبادرة «نمو»، وهو برنامج يهدف إلى دعم المهارات المهنية لفنانين مختارين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز المشهد الفني والثقافي للدولة.

وينطلق البرنامج التجريبي لمدة عام ابتداءً من خريف 2021 وحتى صيف 2022، ويتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة، وافتتاح معرض «إكسبو 2020»، وانطلاق عروض موسم الخريف السابع لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي تحت شعار «الحاضر والمستقبل». ويساهم هذا البرنامج بتعزيز أهداف السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة بدعم من وزارة الثقافة والشباب.

إلى ذلك، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «إطلاق مبادرة (نمو) يتزامن مع احتفالات جامعة نيويورك أبوظبي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وانطلاق عروض الموسم السابع لمركز الفنون، ما يجعلنا ملتزمين أكثر بالاستثمار في الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات من خلال توسيع نطاق التكليف الفني والتطوير المهني».

وأضاف: «يوفر (نمو) منصة تسمح لنا بلعب دور حيوي لتطوير المشهد الفني والثقافي في الدولة، وسيدعم البرنامج جهودنا الرامية إلى ربط إنجازات وأعمال مركز الفنون بالجهود التعليمية في جامعة نيويورك أبوظبي، ومع الجامعات والمدارس في دولة الإمارات»، موضحاً «نأمل أن يستمر البرنامج سنوياً، ليساهم في خلق روابط فنية وأفكار إبداعية عبر جميع فئات المجتمع، وتمكين الفنانين المقيمين في الإمارات من نقل أعمالهم إلى المسرح الدولي. ونأمل أن يعزز الفنانون، الذين تم اختيارهم للمشاركة، قدراتهم ليساهموا في تطوير مهن مستدامة في دولة الإمارات».

وقد تم اختيار فنانين عبر مجالات وخلفيات متعددة التخصصات مثل الموسيقى والمسرح والرقص وفن الأداء، وسيتم تدريبهم من قبل موظفي مركز الفنون وخبراء ومتخصصين محليين ودوليين، يقدمون لهم إرشادات لتعزيز مهاراتهم في تقديم الأعمال الفنية للجماهير في الإمارات وخارجها. وخلال برنامج «نمو» سيتم توفير منصة للمشاركين للتفاعل مع العروض العامة لمركز الفنون وحضور ورش العمل الفنية.

ويضم منهج البرنامج موضوعات، مثل: إنشاء علامة تجارية فنية، إدارة المشاريع الفنية والميزانية، الجولات الفنية، الحقوق والملكية الفكرية، العقود والمفاوضات، الفنون والتعليم، والإنتاج الفني.

ويشتمل البرنامج على اجتماعات منتظمة مع الفوج المشارك ومدربين متناوبين وجلسات عمل وعرض أعمال مستقلة لكل فنان بناءً على ممارساته الفنية الخاصة. وقد تم تصميم برنامج «نمو» ليركز على المهارات المهنية والعملية الفنية.