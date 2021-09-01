«دبي للثقافة» تحتفي بموظفيها المتميّزين

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حفلاً في متحف الاتحاد بدبي لتكريم كوكبة من موظفيها المتميّزين، تقديراً لجهودهم المثمرة في مبادرات ومشاريع متنوعة نفذتها الهيئة، بحضور هالة بدري مدير عام الهيئة، وعدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة.وأكد منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليّات المُسانِدة، أن تكريم الموظفين وتحفيز المتميزين نهج ثابت ضمن استراتيجية الهيئة، إدراكاً منها لأهمية تقدير كل عمل مخلص وجهد متميز للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز سعادة الموظف، مشيراً إلى حرص «دبي للثقافة» على نشر ثقافة التميز بين الموظفين، وتشجيعهم وغرس روح المنافسة الفاعلة فيهم، بهدف النهوض بمنظومة العمل وتطويرها إلى أفضل معايير الجودة والتميز.

وتم خلال الحفل تكريم 60 موظفاً وموظفة ممن ساهموا في تنفيذ وإنجاح مشاريع ومبادرات نفذتها الهيئة، من بينها التطوع ضمن حملة «كن جزءاً من إحداث التغيير»، ومنظومة وكلاء التغيير، وتحقيق نسبة مطابقة ممتازة في تأهيل المواقع الإلكترونية لتأهيل وصول أصحاب الهمم، فضلاً عن بعض المشاريع القطاعية التي نفذتها أو تشرف على تنفيذها، مثل إدارة المتاحف والمواقع التراثية والبرامج الثقافية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية