نورة الكعبي لـ«الاتحاد»: جائزة «الأسد الذهبي» العريقة ثمرة رؤية ودعم قيادتنا الحكيمة

أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب لـ«الاتحاد» أن العمل الجاد والمبتكر أتاح لنا فرصة الفوز بجائزة الأسد الذهبي العريقة، وعن الرؤية المستقبلية بعد هذا الإنجاز الكبير قالت: يجب أن نسلط الأضواء على ما يمكننا أن ننجزه على جميع الأصعدة، وما تحقق إنما هو نتيجة الرؤية والدعم المباشر من قيادتنا الحكيمة، نحو رفع اسم إماراتنا في جميع المحافل.

وقالت: كلي فخر واعتزاز بهذا الإنجاز الإماراتي المميز، وأشكر سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان على دعمهما المتواصل من خلال مؤسسة «سلامة بنت حمدان آل نهيان»، وأشكر وأحيي كل من ساهم في نجاح العمل في الجناح الوطني لدولة الإمارات.