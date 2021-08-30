حنان درقاوي: ترجمة «الحاجة المذهلة» لا تخون النص الأصلي

محمد نجيم (الرباط)

تقول الروائية والمترجمة المغربية حنان درقاوي، بمناسبة صدور الترجمة العربية للكتاب القيم «الحاجة المذهلة إلى الاعتقاد» لمؤلفته المفكرة والناقدة البلغارية الفرنسية المعروفة جوليا كريستيفا: «ترجمتي لهذا الكتاب، هي الأولى من نوعها إلى العربية، وهي من أعقد الترجمات التي قمتُ بها، فكتابتها مكثفة ومتداخلة الأصول والمعارف من فلسفة وتحليل نفسي، وغيرها من المعارف»، مضيفة: «كان تحدياً جميلاً واشتغلت على الترجمة بصبرٍ شديد ونقاشات مستمرة مع الكاتبة والمراجع. النتيجة جاءت إيجابية والترجمة سلسة واضحة ولا تخون النص الأصلي».

وأوضحت «تأتي ترجمة الكتاب في إطار انشغالي بفلسفة الأديان منذ دراساتي الجامعية في قسم الفلسفة بالرباط»، مضيفة: «في الكتاب تتعرض كريستيفا إلى الحاجة إلى مسألة الاعتقاد. من أين تنبع؟ ما علاقتها بالجسد، وباللسان؟ ما هي تحدياتنا المعاصرة في زمن العولمة وتصاعد العدمية بأشكالها كافة؟» مشيرة إلى أن كريستيفا تعرض، في هذا الكتاب، لأفكار عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد الذي يعتبر أن الأديان هي ظاهرة فردية وجماعية. وأوضحت أن العمل يحلل أيضاً ظواهر معاصرة. وتضيف: «الكتاب ممتع ومثير بجديته وجرأته في طرح الأسئلة».

مشهد غني

ترى الروائية والمترجمة حنان درقاوي أن المشهد الثقافي الإماراتي غني وحيوي ومتنوع، موضحة: «أتابع المشهد الثقافي في دولة الإمارات قدر الإمكان، لأن إقامتي في فرنسا تحول بيني وبين الاطلاع ومتابعة الكثير من الأسماء الجديدة، والتي تثري المشهد الروائي الإماراتي وترفده، ولكنني اطلعت على أعمال إبداعية إماراتية عديدة».

وحول مجموعتها القصصية «تيار هواء»، التي فازت بجائزة الإبداع العربي من دبي، قالت: «الجائزة سلطت الأضواء على إنتاجي الإبداعي، كما أنها مكنتني من زيارة دولة الإمارات، وهي بلد جميل، وأناسه قمة في الطيبة والكرم العربي والثقافة».