«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الفجيرة (وام)

احتفت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف عام الخمسين من خلال ملتقى افتراضي تحت شعار «المرأة الإماراتية فخر واعتزاز»، وقد شاركت فيه نخبة من السيدات الرائدات في مختلف المجالات، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وتحدثت خلال الملتقى الذي أدارته موزة مسعود، مديرة الشؤون الثقافية في الجمعية، والدكتورة بدرية الظنحاني، مديرة الشؤون الاجتماعية في الجمعية، كل من أمجاد الكعبي حول دور الشرطة النسائية في الأمن والأمان، فيما تحدثت مريم الوجف عن المرأة والتراث، والمهندسة فاطمة الشحي حول تجربتها في مجال الهندسة في الصيانة الكهربائية، وموزة المزروعي عن التطوع في تعزيز القيم.

وأطلقت الجمعية مبادرة تكريم مجموعة من السيدات المتميزات في حكومة الفجيرة من خلال إهداء 15 سيدة صورة فنية وزهرة تقديراً لجهودهن في العمل بالمجال الحكومي وفي المشاركات المجتمعية.

وقال أحمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية: يجسّد يوم المرأة الإماراتية المعنى الحقيقي للنجاح والتميز لصاحبة الإنجازات والفخر والاعتزاز التي حظيت بدعم القيادة الرشيدة في الدولة، وهذا مثال يحتذى به بين الأمم ونموذج متميز في وصول المرأة لأعلى المناصب وفي مجالات الفضاء.