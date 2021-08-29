«دبي للثقافة» تتيح «الفيزا الثقافية» أمام حرفيي «القوز»

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أعلنت الهيئة عن إتاحة المجال أمام الحرفيين وأصحاب المواهب والصناع في منطقة القوز للتقديم على الفيزا الثقافية طويلة الأمد، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العام 2019، بهدف تمكينهم وتشجيعهم على الاستقرار، وإتاحة الفرصة أمامهم للازدهار والانخراط في العملية التنموية في المنطقة، تماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم المواهب المبدعة من المواطنين والمقيمين، والحفاظ عليها، فضلاً عن اجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم، للدراسة والعيش والعمل في دبي، متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو في واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة والطموحة في العالم.

وتُسهم مبادرة الفيزا الثقافية في تحقيق رؤية دبي الثقافية الساعية إلى تعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي، وخلق مجتمع مستدام يجذب ويحتضن أهم الطاقات والمواهب الإبداعية العربية والعالمية، عبر استقطاب أدباء وفنانين ومبدعين والاحتفاظ بهم وتمكينهم، ما يرسخ مكانة دبي حاضنة للإبداع والمبدعين، ووجهة أولى للمواهب الثقافية.

وتعدُّ هذه الخطوة أحد مخرجات عمل لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية التي تترأسها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، والتي تشرف على تنفيذ مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية وتعمل على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية في دعم المجتمع الإبداعي والصناعات الإبداعية في الإمارة، وتوفير بيئة رائدة ومنظومة شاملة تلبي متطلبات تطوير القطاع الإبداعي فيها.

وتضم اللجنة نائب رئيس اللجنة معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، وهالة بدري مدير عام «دبي للثقافة»، وهلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وهشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول «وصل للعقارات».

وتعمل دبي للثقافة مع شركائها الاستراتيجيين على توفير بيئة متكاملة للمبدعين في منطقة القوز الإبداعية، حيث ستمنحهم المنظومة اللازمة التي ستمكنهم من إطلاق العنان لطاقاتهم وأعمالهم الإبداعية، ما سيكون له أثر على مكانة المشهد الثقافي في الإمارة. وستوفر المنطقة منظومة إبداعية متكاملة، لتلبية متطلبات تطوير القطاع الإبداعي في الإمارة ليكون منافساً عالمياً، مراعيةً احتياجات رواد الأعمال الثقافية والإبداعية الراغبين في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، بما يعزز قيمة هذه المنطقة مركزاً إقليمياً وعالمياً لاحتضان المبدعين، للعمل والعيش والترفيه. وتسعى من خلال منطقة القوز الإبداعية إلى توفير بيئة حاضنة تكون مصدر إلهام وتشجيع لجميع المبدعين المحليين والعالميين كي ينضموا إلى أفق دبي الإبداعي.

وتدعو الهيئة الفئات المستهدفة في منطقة القوز إلى تقديم طلباتهم بهدف الحصول على الإقامة الذهبية، عن طريق إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني Culturalvisa@dubaiculture.ae، متضمنة المؤهلات الأكاديمية، والمساهمات المجتمعية، ونوع العمل الوظيفي، إلى جانب صورة عن جواز السفر مرفقاً بصفحة الإقامة، صورة عن الهوية الإماراتية، السيرة الذاتية الثقافية للمرشح، أرقام التواصل، وعنوان ومكان السكن، والمهنة ومكان العمل.