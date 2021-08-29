سلطان العميمي: رؤى مستقبلية تدفع إلى التجويد وتبتعد عن التنميط

سعد عبد الراضي (الشارقة)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برامجه الثقافية التي تنطلق في الخامس من سبتمبر المقبل، وتستمر إلى نهاية العام، وتشمل مقره الرئيس في الشارقة وفروعه في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وجاءت البرامج مكتملة الأركان لاحتوائها على فعاليات تتضمن جميع الأجناس الأدبية، بالإضافة إلى الرؤى النقدية التي تعزز مسارات تلك الأجناس، وتضفي عليها الوضوح والشفافية، وحملت البرامج عناوين تلامس الواقع وتستشرف المستقبل من دون أن تنفصل عن الموروث، الذي يشكل الهوية الثقافية الإماراتية، وبما يتماشى مع مسارات وقضايا الأدب العربي عموماً.

إلى ذلك، قال سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، لـ«الاتحاد»: إن مجلس الإدارة المنتخب فضّل أن يقدم برنامجه ربع السنوي، والذي يشمل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، سعياً إلى طرح رؤى مستقبلية تدفعه إلى المزيد من التجويد والتجديد والتنوع والبعد عن النمطية، مضيفاً أن المجلس وهو يولى اهتمامه بمبدعي ومبدعات الإمارات من مختلف الفئات العمرية، حرص أيضاً على التنويع في أمسياته لتشمل الأجناس الأدبية كافة، بالإضافة إلى فني السينما والمسرح. وأوضح أن «الاتحاد» يطلق مبادرة جديدة شهرية ترتكز على التقاء كتّاب إماراتيين «افتراضياً» بكتّاب عرب من دول عربية مختلفة، لمناقشة موضوع أدبي محدد.

ولفت إلى تبني أفكار ومبتكرات جديدة من بينها تخصيص يوم للقاء يجمع الكوادر من أدباء وأديبات الإمارات بأقرانهم في البلاد العربية الشقيقة للارتقاء بالمنتج الأدبي، من خلال تلاقي الأفكار الإبداعية من ناحية، والتأكيد على دور الأدب والثقافة في تعزيز أهداف الدولة الرامية إلى الشراكة الثقافية والتواصل مع مختلف الثقافات، إضافة إلى استضافة مبدعين من دول شقيقة لهم باع في الأدب للتعرف عن قرب إلى تجاربهم الأدبية.

من جانبها، أكدت شيخة الجابري، المسؤول الثقافي، أن طرح برامج المقرات الأربعة في برنامج واحد، جاء من حرص المجلس على التنوع في الطرح، والعناوين، والجنس الأدبي، وعدم التعارض والتكرار، مؤكدة أن المجلس يسعى إلى عودة النشاط واقعياً إلى مقراته، مع وضع الإجراءات الاحترازية في مقدمة أولوياته حفاظاً على ضيوف ومرتادي «الاتحاد»، في ظل القرارات المتبعة المتعلقة بجائحة «كورونا». وأضافت أن «الاتحاد» يحرص على التواصل مع أعضائه في كل إمارات الدولة، ويسعده مشاركتهم في جميع الفعاليات والأنشطة باعتباره بيتاً يضم تحت مظلته المبدعين كافة.