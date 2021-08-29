«الناشرين الإماراتيين» تنقل الكتاب المحلي إلى حراك النشر الإفريقي

الشارقة (الاتحاد)

في إطار التزامها بتسهيل وصول الناشرين الإماراتيين إلى أسواق كتب عالمية وجديدة، شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الثامنة عشرة من «معرض غانا الدولي للكتاب»، الذي انطلق في 26 أغسطس، ويواصل فعالياته حتى 29 أغسطس الجاري في العاصمة الغانية أكرا.

ويعد «معرض غانا الدولي للكتاب» واحداً من أبرز المعارض المتخصصة، ومن أكبر الأحداث الأدبية في إفريقيا، ومن شأن مشاركة الجمعية في هذا الحدث مساعدة الناشرين الإماراتيين على إبرام اتفاقيات وشراكات مع ناشرين من جميع أنحاء العالم.

وعقد فريق الجمعية برئاسة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومريم العبيدلي مدير الاتصال المؤسسي في الجمعية، سلسلة اجتماعات خلال المعرض، ركزت في مجملها على استكشاف فرص جديدة لتوسيع أعمال الجمعية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع ناشري غانا.

وزار أعضاء وفد الجمعية سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أكرا، حيث التقى الوفد بخليفة يوسف الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى غانا، واستعرض الوفد إنجازات الجمعية في ظل النجاحات الثقافية لدولة الإمارات على مستوى العالم، من خلال المشاركة في معارض الكتاب والفعاليات الثقافية، حيث ناقش آليات بدء التبادل الثقافي بين الإمارات العربية المتحدة وغانا والخطط المستقبلية لتقديم الأدب الإماراتي في المكتبات الغانية.

والتقى وفد الجمعية مع وفد من «جمعية ناشري غانا»، ومجلس تطوير الكتب في غانا وجمعية المكتبات الغانية، أبرزهم أساي كونادو يامواه، رئيس جمعية ناشري غانا، وإدوارد ياو أودزو، نائب رئيس الجمعية، وبنجامين تاوياه كلو، الأمين التنفيذي، وإرنيت أوبونج، مساعد الأمين التنفيذي والمدير التنفيذي بالإنابة لـ«شبكة الناشرين الأفريقيين»، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الناشرين في إفريقيا والعالم العربي.

وأكد الكوس حرص الجمعية على تحقيق أهدافها التي تتماشى مع المشروع الثقافي لدولة الإمارات، مشدداً على سعي الجمعية لمساعدة الناشرين الإماراتيين على تمثيل دولة الإمارات في الفعاليات الثقافية الإقليمية والدولية، والتعريف بالكتب الإماراتية، وتعزيز التبادل الثقافي.

وأضاف: «تسلط مشاركتنا في هذا الحدث الضوء على العلاقة الوثيقة بقطاع النشر الإفريقي الذي شهد تطوراً ملحوظاً».