شما بنت محمد تتسلم بطاقة عضوية الأمم المتحدة في جنيف

هويدا الحسن (العين)

زارت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف يوم الجمعة الماضي، حيث تسلمت بطاقة عضويتها، وكان في استقبالها وفد من مقر الأمم المتحدة الذي احتفى بزيارتها للمقر، وعبروا عن تقديرهم لمسيرة عطائها، مثنين على كونها نموذجاً للمرأة الإماراتية التي تعبر بصورة واضحة وقوية عما وصلت له من رقي وتقدم.

وعبرت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عن تقديرها وعميق امتنانها لترحيب واستقبال المسؤولين لها. وتحدثت عن الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة في المجال الإنساني والثقافي من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها والمعنية بالشؤون الإنسانية والثقافية.

يذكر أن الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان كانت قد حصلت على عضويةِ اتحادِ المبدعين العرب، العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وتسلمت عضوية الاتحاد في شهر يوليو الماضي، تقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات في خدمةِ المجتمع والثقافةِ ودعمِ العلمِ وأهله، وكونها نموذجاً للمرأة الإماراتية المبدعة التي لها رؤية مميزة للتثقيف وإفادة المجتمع من خلال العمل المستمر عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وقد عبّر رئيس اتحاد المبدعين العرب د. أحمد نور عن بالغ سعادته بانضمام الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عضواً في اتحاد المبدعين العرب، وتسلمها بطاقة عضوية أكبر منظمةِ دولية هي «الأمم المتحدة» من مقر المنظمة بالعاصمة السويسرية - جنيف».