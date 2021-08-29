معلم فرنسي يُنقذ أشعار المغربية مريريدة

محمد نجيم ( الرباط)

لم يكن يتصور المُعلم الفرنسي رونيه أولوج؛ الذي عاش سنوات عشرينيات القرن الماضي من منطقة جبلية بالمغرب مُدرساً أطفالها الصغار في قرية من تلك القرى الجبلية النائية، أن كتابه «أغاني تاساوت» سيحقق تلك الشهرة الواسعة، التي لم يكن يحلم بها بعد أن جمع فيه أشعار وأهازيج فتاة أمازيغية بسيطة وفقيرة، وهي الأشعار التي كانت تخرج من حنجرتها صادحة في أعالي الجبال. فقد أعجب هذا المعلم بماتنشده تلك الشاعرة الشابة التي تدعى مريريدة نايت عتيق، والتي قيل إنها عاشت عمرها القصير بين سنة 1900 و1940، وقام رونيه أولوج بتعلّم اللهجة الأمازيغية وإتقانها لكي يفكّك سِحر تلك الأشعار وتلك الأهازيج الجبيلة القوية التي تنطق بها الشاعرة الفقيرة مريريدة نايت عتيق، وتعبِّر فيها عن آلامها وآمالها؛ وقد تقرّب منها هذا المُعلم وصادقها، وهناك من يقول إنه أحبها وشبّهها بالشاعرة الإغريقية سافو.

إن المصادفة الرحيمة، كما يقول مترجم الكتاب، عبد الكريم جويطي، هي وحدها التي جعلت في سنة 1932 مُعلماً فرنسياً شاباً يلتقي بقرية من قرى أزيلال بمريريدة، امرأة تحمل في قلبها واديها بقممه وسيوله وأشجاره وماعزه ودوره وعاداته وأفراحه وأتراحه، وتحمل في لسانها أفضل ما تمكنت العبقرية الأمازيغية من اجتراحه في التعبير عن قساوة وجمال حياة تولد وتنقضي وسط قوى هائلة، مرئية وغير مرئية، افتتن الشاب الفرنسي، الذي كانت له آنذاك ميولات ومحاولات أدبية، بالشاعرة، كما افتتن بالوادي وبذل جهداً كبيراً في إتقان الأمازيغية ليتواصل بشكل أفضل مع ساكنيه، لكنه لم يجد السبيل إلى أرواحهم إلا حين التقى وبعيداً عن الوادي بصوته الأكثر عمقاً وأصالة وشساعة. هكذا تحول شعر مريريدة نايت عتيق إلى شعر شفوي عظيم وهائم على وجهه ومهدد بالضياع إلى قصائد مكتوبة ومترجمة بعد ذلك للفرنسية.

وقد كتب الشاعر السنغالي الشهير ليوبولد سيدار سنغور مقدمة لهذا الديوان، وأثنى فيها على أشعار الشاعرة بقوله إن «أغاني تاساوت» لا شيء فيها «خشن» ولا «بدائي»، إنها تعبير عن هذه الحضارة الأفريقية التي صاغت الحضارة الإنسانية.