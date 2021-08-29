حامد السويدي: إنجازات المرأة الإماراتية في كل الميادين

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون (أداس): «نحتفل بيوم المرأة الإماراتية إيماناً وتقديراً من قيادتنا الرشيدة بأهمية دور ومساهمة المرأة الإماراتية الريادي في مختلف المجالات، حيث إنها تمكنت من وضع بصمة واضحة بما قدمته خلال الخمسين عاماً الماضية في كل ما تولته من مهام ومسؤوليات». وأضاف: «دولة الإمارات العربية المتحدة أولت أهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة لخدمة مجتمعها ووطنها، حيث إنه تم وضع قضاياها في صلب الأجندة الوطنية، وهيئت لها البرامج والبيئة الداعمة لتكون مثالاً يحتذى به، ولإطلاق طاقاتها وإبداعاتها، وها نحن اليوم نرى إنجازاتها في كافة المحافل والميادين».