هالة بدري: احتفاء بمسيرة إنجازات متواصلة

دبي (وام)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام هو احتفاء بمنجزات خمسة عقود من النجاحات والتميز والريادة التي حققتها الإماراتيات، مُشيدةً بشعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» الذي أقرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات»، وعزّزت من خلاله مكانة المرأة وجدارتها لأن تترك بصمات مشرقة في الخمسين عاماً القادمة من مسيرة الإمارات التنموية. وقالت: «يُعَدُّ يوم المرأة الإماراتية تتويجاً لمسيرة متواصلة من الإنجازات التي حققتها المبدعات الإماراتيات في الميادين كافة، مسيرة تستحق الإشادة والتقدير. وأضافت:«أثبتت الإماراتية جدارتها وعلى أن تكون شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية دولتنا والمساهمة في نهضتها على مختلف الصعد، بما تمتلكه من فِكر مبدع، وشغفٍ بالعمل والنجاح، وطموحٍ لا حدود له».