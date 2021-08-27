«الشارقة للتراث» يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة (وام)

نظم معهد الشارقة للتراث احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بمشاركة نخبة من الرائدات الإماراتيات في مجالات شتى، احتفاء وتقديراً لجهودهن وإسهاماتهن القيمة. وجاءت الاحتفالية تحت عنوان «التمكين للمرأة على مشارف الخمسين»، وأدارتها الكاتبة الإماراتية شيخة الجابري.

وقالت موزة راشد خليفة بن سيفان، باحثة في التراث وإحدى المشاركات في الفعالية، إننا نحتفي بيوم المرأة الإماراتية في كل عام في الثامن والعشرين من أغسطس، تقديراً لتلك الجهود المتواصلة التي تبذلها المرأة، واعتزازاً بما حققته من نجاحات كبيرة، فالمرأة لم تقصر في دورها وكل يوم تحقق النجاح تلو النجاح، وهي إلى الأعلى في كل يوم، وكلنا نعمل يداً واحدة لذلك وصلت المرأة اليوم إلى أن تكون قائدة طائرة ووزيرة ومهندسة وطبيبة ومعلمة أجيال ومربية فاضلة لأسرتها وأبنائها، وكل ذلك جاء بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وبجهد متواصل من المرأة التي تصر دوماً على أن تكون شريكة في كل النجاحات والإنجازات.

وقالت حصة الشويهي من وزارة الصحة: «لقد وصلت المرأة الإماراتية اليوم إلى أعلى المستويات بفضل دعم القيادة الرشيدة، وبفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات وثقة، الأمر الذي أسهم في أن تصل إلى كل مكان وأعلى المستويات، وهي تستحق التكريم بكل تأكيد في ظل دعم كبير من القيادة الرشيدة».

من جانبها قالت موزة عبدالله بن حظيبة، الباحثة في التراث في معهد الشارقة للتراث، إن المرأة الإماراتية بلغت اليوم أعلى المناصب بفضل دعم القيادة الرشيدة، وما زالت قادرة على تحقيق المزيد.. لافتة إلى أن الفعالية ركزت على أهمية ومكانة وقيمة التراث وكيفية وضرورة الحفاظ عليه، وأهمية أن يكون حاضراً في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات كي لا يندثر هذا التراث ويبقى حاضراً بكل قوة واعتزاز. كما نظم معهد الشارقة للتراث، فرع دبا الحصن، جلسة حوارية بعنوان «المرأة والوطن»، استضاف فيه الإماراتيات الأوائل في مجالات مختلفة من بينهم هدى المطروشي أول ميكانيكية إماراتية تقتحم مجال تصليح السيارات، والمهندسة حمدة آل علي مساعد خبير هندسة جنائية.