«كلمة» يصدر «السلام» باللغة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ضمن «سلسلة مقدمات موجزة»؛ كتاب: «السَّلام» لمؤلفه أوليفر بي ريتشموند، الذي نقله إلى العربية محمد فتحي خضر.

ويوضح الكتاب أن قصة السلام تضاهِي قصةَ البشرية نفسها قِدماً. وعلى مر التاريخ، قُصِدَ بالسلام غالباً غياب العنف أو الحرب الصريحين بين الدول أو داخلها، ولكن في العصر الحديث كثيراً ما يُستخدَم مفهوم السلام بالترادُف مع مفاهيمَ مثل: «صُنع السلام»، و«بناء السلام»، و«حل النزاعات»، و«بناء الدولة».

وفي هذه المقدمة الموجزة، يستكشِف ريتشموند تطوُّرَ مفهوم السلام من الناحية النظرية وتطبيقه على أرض الواقع، ويستكشِف أيضاً افتراضاتِنا الحديثةَ حول السلام والتفسيرات المتعددة لتطبيقاته. وكثيراً ما يُنظَر إلى الحرب باعتبارها الحالة الطبيعية للبشرية، وإلى السلام من أي نوعٍ باعتباره هشّاً وعابراً. ولكن يتحدَّى الكتاب هذه النظرة، فالسلام، في مختلِف صوره، كان الخبرةَ البشرية الأكثر شيوعاً من سواها بفارقٍ كبير، وهو ما تشير إليه السجلاتُ الأثرية والإثنوغرافية والتاريخية. لقد اتسم جلّ التاريخ بالسلام والنظام نسبياً، وما برحت الأُطرُ المَعْنيَّة بالأمن، والقانون، وتوزيع الموارد، والعدالة، في حالةٍ من التقدّم المطرد الراسخ.

ومن الممكن إرساءُ السلام على المستوى المحلي داخل أية دولة، أو على المستوى الدولي عن طريق المنظمات والمؤسسات العالمية، أو بين دولٍ بعينها، وذلك عن طريق ممثِّلين تغطي ولايتُهم كلَّ هذه المستويات. ومن الممكن أن يكون السلام عاماً أو خاصاً.

ويوضح الكتاب الأشكال المختلفة للسلام وهي: سلام المنتصر، والسلام الدستوري، والسلام المؤسسي، والسلام المدني، علاوة على النهج الهجين للسلام، وذلك من خلال استعراض أمثلةٍ من دول ومناطق مختلفة مثل: البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وقبرص، والصومال، وكمبوديا.. الخ.

بين المؤلف والمترجم

المؤلف أوليفر بي ريتشموند، أستاذ العلوم السياسية وزميل الجمعية الملكية للفنون، وأستاذ العلاقات الدولية بكلية الدراسات العالمية في جامعة «كيونغ هي» في كوريا، وأستاذ زائر بمركز دراسات السلام بجامعة ترومسو بالنرويج. يمتلك خبرةً كبيرة في مجال نظريات السلام والنزاعات، وارتباطهما بنظرية العلاقات الدولية. وله مؤلَّفاتٌ حول تشكيل السلام وعلاقته ببناء الدول. ويشارك في تحرير دوريات مهمة.

المترجم المصري محمد فتحي خضر، ترجَمَ وراجَعَ عشرات الكتب والمقالات من الإنجليزية إلى العربية في مجالات عدّة، بالتعاوُن مع كُبريات المؤسسات ودور النشر العربية. وفاز بجائزة المركز القومي للترجمة لفئة الشباب لعام 2016 عن ترجمة كتاب «البدايات: 14 مليار عام من تطوُّر الكون». كما وصل كتاب «الكون الأنيق» من ترجمته إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للترجمة في دورتها الحادية عشرة.