موسم «مركز الفنون» السابع.. زخم إبداعي يعكس الحاضر ويبني المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن أبرز فعاليات وعروض موسم الخريف السابع، الذي يحمل شعار «الحاضر والمستقبل»، ويتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وافتتاح معرض «إكسبو 2020»، ويضم عروضاً موسيقية ومسرحية، واستعراضات رقص وأفلاماً وشعراً تعكس الحاضر وتبني أسساً للتطور الفني في المستقبل.

وسيطلق المركز مبادرة «نمو»، وهي برنامج لمدة عام يهدف إلى دعم المهارات المهنية لفنانين مختارين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز أهداف السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، بدعم من وزارة الثقافة والشباب.

وفي هذا الصدد، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «نكرس الجهود لإطلاق إبداعات فنية تجمع بين الثقافات والتقاليد والابتكار». وأوضح: «لبرنامج «نمو»، دور حيوي في تعزيز النظام الفني والثقافي لدولة الإمارات، ومنح الفنانين الأدوات اللازمة للتكيف مع العالم المتغير، وتوفير وظائف مستدامة للمستقبل». وقال روبن سولومون، مستشار الشؤون العامة في السفارة الأميركية في أبوظبي: «نعمل مع مركز الفنون لدعم الفنانين المحليين والاقتصاد الإبداعي، والعمل بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات نحو عام الخمسين».

وقالت ريم صالح، المدير المشارك لشؤون العلاقات الخارجية لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «نلتزم بمواصلة استكشاف طرق جديدة لدعم الفنانين وتعزيز المواهب المحلية، والجمع بين الثقافات والتقاليد والابتكار».

وينطلق موسم الخريف بالعرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم «ليس أصلك مهماً، بل المهم أين أنت» بتاريخ 7 سبتمبر المقبل. ويقدم المخرج السينمائي فيليب رشيد، المقيم في دبي، استكشافاً لمشهد الهيب هوب في الشرق الأوسط يجمع بين فنون رقص البريك دانس والكلمة المقروءة والموسيقى والرسم وفن الشارع.

وستعرض مسرحية «هير وي آر» ضمن فعالية «مسرح لشخص واحد»، أيام 15 و26 سبتمبر المقبل، وهي تجربة مسرحية رقمية تجمع ممثلاً واحداً لتجربة العروض الحية لواحدة من ست مسرحيات قصيرة.

ويشارك نجم الراب السوداني الأميركي أوديسي والفنانة التونسية ميدوزا، يوم 26 سبتمبر المقبل، في عروض تم تصويرها خصيصاً لمهرجان جَمعة، وهو مهرجان موسيقي عبر الإنترنت يحتفي بالمواهب والهوية العربية، تليها جلسة حوارية مع بيج هاس، نجم الهيب هوب السعودي المقيم في الدولة. وسيتضمن مهرجان جَمعة الافتراضي، الذي سيستمر أربعة أيام من 23 إلى 26 سبتمبر، عروضاً موسيقية وسوقاً افتراضية للأعمال الحرفية وجلسات حوارية.

وفي 10 نوفمبر المقبل، ستظهر الفرقة الكورية «سيدو» للمرة الأولى عبر «الإنترنت» في الشرق الأوسط، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري الإماراتي.

وفي 27 سبتمبر المقبل، سيقدم كلير ليسر وديفيد ليسر عرضاً كلاسيكياً معاصراً لموسيقى السوبرانو والبيانو. كما سيقدم عازف البيانو ماثيو كويل مجموعته الأصلية الكاملة من سوناتا البيانو.

وسيقام الموسم الخامس من سلسلة السينما العربية المعاصرة «سينمانا» في أيام الاثنين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويعود الموسم العاشر من فعالية «إيقاعات على السطح» في أيام الأربعاء من كل شهر.

وفي يوم 24 نوفمبر، تحتفي النسخة السنوية السابعة من «حكاية» عبر الإنترنت باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

ويدرس مركز الفنون قطاع الرقص في دولة الإمارات من خلال مشروع «هبة» الفني، الذي يسعى إلى جعل الرقص جزءاً من النسيج الثقافي للدولة. وسيشكل مركز الفنون دائرة استشارية خاصة، تضم قادة من مختلف القطاعات الثقافية والتجارية في أبوظبي، يعملون سفراء له لدى المجتمع، ويساهمون في توسيع دائرة علاقاته.

وأعلنت لينسي بوستويك، مديرة التخطيط الفني في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، أن «مبادلة» ستكون راعياً رئيساً لموسم مركز الفنون السابع، ولمبادرة Off The Stage.