أكاديمية الشعر تُصدر «نجوم من تراب»

أبوظبي (الاتحاد)

صدرت عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مجموعة شعرية بعنوان «نجوم من تراب» للشاعر الدكتور محمد حجو، وتضم المجموعة التي أتت في 100 صفحة من القطع المتوسط ثلاثة وعشرين قصيدة، كتبها الشاعر بين عامي 2017 و2020 خلال تجواله في أربع مدن، كما يشير إلى ذلك في نهاية كل قصيدة، وتلك المدن هي أبوظبي، والرباط، وستراسبورغ، وكراكوف.

وتمتاز قصائد المجموعة بثراء مفرداتها واتساع دلالاتها وتعدد موضوعاتها. ويحرص فيها الشاعر على نسج صوره الشعرية بعناية ودراية، ويختار لها عناوين ذات أبعاد ومفارقات فنية، كما يحرص على إيصال فكرته الشعرية بسهولة، منتقياً مفردات سهلة الفهم، ولكنها تحمل معاني عميقة، في إشارة إلى عدم تكلّف الشاعر في انتقاء مفرداته الشعرية وصياغاتها، وانحيازه في كثير من كتاباته للسهل الممتنع.

ويذكر أن الدكتور محمد حجو أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب في جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو عضو اللجنة الاستشارية في برنامج «أمير الشعراء»، وله مؤلفات في الشعر والقصة والرواية والنقد.