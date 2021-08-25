نادي تراث الإمارات يطلق «صناعة الحرف التراثية»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أطلق نادي تراث الإمارات، أمس، برنامج «صناعة الحرف التراثية» الافتراضي، الذي تقدمه إدارة القرية التراثية التابعة للنادي، وتعرض من خلاله ورش للحرفيين التراثيين عن الصناعات التقليدية تبين مراحل العمل وخطواته.

إلى ذلك، قال محمد عبدالله المهيري، مدير إدارة القرية التراثية: إن برنامج «صناعة الحرف التراثية»، يبرز الإرث الذي تركه الأجداد من حرف وصناعات تقليدية، ويضم البرنامج ورشاً يعرض فيها حرفيون المهارات التقليدية مثل صناعة الأواني الفخارية، ونقش الخشب.

وخصصت أولى حلقات البرنامج، التي بثت أمس الأول، لصناعة «البشوت»، وتعد إحدى الحرف التراثية الأساسية، و«البشت» هو رداء رجالي من القماش يلبس فوق «الكندورة»، يمنح مرتديه مظهراً رسمياً، وتضمنت الحلقة شرحاً تفصيلياً لصناعة البشت وأنواعه.

وسيتم بث حلقات البرنامج يوم الثلاثاء من كل أسبوع على قناة نادي تراث الإمارات على «اليوتيوب»، وكذلك على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.