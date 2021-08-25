ألحان بأجنحة وارفة!

الفاهم محمد

1 - لطالما حلمت بهذا الطرس المعرفي، طرس الحياة، أريد أن أضرب ابن عربي كمعامل أسي في معادلة شروندنغر، وأن أستخرج الدوران المغزلي للمادة من رقائق مولانا جلال الدين الرومي، أن أسرد المطلق الهيجلي على طريقة ألف ليلة وليلة، أن أحلم مستيقظاً وأمشي جالساً. أن أكون عالماً ومتصوفاً، فيلسوفاً وشاعراً!.

2 - أجلس لساعات تحت شجرة التين في صمت كلي حتى بيني وبين نفسي. أريد أن أترك الأشياء تأخذ فرصتها في الكلام، أن تفصح هذه الشجرة عن شعرها الخاص، أن أستبطن التأملات العميقة لهذا القط الممد في بهو المنزل. أن أترك العصافير تنشد فلسفتها الخاصة، فلسفة من دون أنا مفكرة، من دون مفاهيم أو حجج منطقية.

3 - نظرتُ في البركة ولكنني لم أرَ وجهي، بل روحي هي التي كانت غارقة هنالك. إلى أين أمضي مثل جنازة ضائعة في الصحراء؟

4 - كلا، لم أشرب من هذه الطنابير المحملة برزايا المادة، كلا، لم أدخل بئر التجارب التي لا تطلع بحسنات أفضل، ولكنني أرفعك، أنت يا نخب العالم القديم، يا يوم مولدي وزهرة آلامي الدائمة، للذين يكتبون أناشيد الموت القادمة.. والذين يستقبلون رسائل العالم الآخر، تحت سنوات أشد سواداً من ساعة الصفر الكونية، لا الماضي يمضي، ولا الحاضر يحضر، وحده المستقبل يولد في أحشاء الآلات.

قدر الحب

5 - لقد أحببت أنا أيضاً، تلك البيضة الأرجوانية التي تعود لطائر أزرق.. لكنني الآن وحيد، أخطو في زبد البحر وأتنفس عبق الريح، أفكر في لا أحد ولا أحد يفكر في. هذا هو قدر الحب، كل عاشق ولهان يبدأ كملاك بأجنحة وارفة، وينتهي كدودة تحت القمر.

6 - لماذا كان ينبغي أن تبتسم الأرض، أن تحلم، وأن تحب هي أيضاً؟ لماذا كان على الغروب أن يكون جميلاً؟ على الحب أن يكون وارفاً؟ لماذا على الحقيقة أن تكون واعدة؟. هل كان كل هذا يستحق العناء؟ أيتها الإنسانية الهائمة في طرقات السماء. لقد أمعنت التفكير في كل شيء حتى في البراغيث، وعقدت الآمال على كل شيء، على الألم والموسيقى، على البهجة والغموض، السياسة والضوضاء، الفلسفة والطفولة، الدين والحسرة، العلم والفرص الممكنة... ولكن ما الذي تبقّى لك الآن غير الصدى الحزين للحياة.

7 - الشر القادم في الجهات الأربع، الشر الجميل يتقاطر ها هنا. البشر الجدد الآتون من وراء مجد الفولاذ. يتغير لون الحليب ويصير كالشمع. أسقط في الصمت، أسقط في المدى الواسع للصمت. أريد أن أطرق الباب الذي لم يطرقه أحد، أن أتحدث اللغة التي لم تسمعها أذن بعد..

8 - كيف يمكن أن يكون ما يستبعدك هو ما ينقدك؟ اسمع صوت هذا العواء القادم من وراء الجبال، اسمع للسماء وهي تتجهّم بحدقتها الواسعة، للبحر الغاضب وهو يضرب قبضته على الشاطئ. يا أختاه نحن غرقى الليل.. أطفال النجمة السابعة.

9 - أختاه ! هذا هو منتهى ما يمكن أن يقال أو يدرك. باطل هذا الليل وباطلة المدينة تحت صفرة الحديد، طبول قادمة من بعيد، طبول تدق لحناً منفرداً، بدأت البشرية بالبراءة وستنتهي بالبراءة، بكائيات فوق المنحدر وفي الزوايا الخفية حيث يتقاطع الرمل مع الماء. هنالك نموت، وفي اليد تذبل الزهرة. هكذا إذن يا ألمي بعض الإنجازات العظيمة ستظل من دون إنجاز!

10 - سأظل إذن أتكلم وأتكلم إلى أن تنفد الكلمات مني، وبعدها سأتابع بزقزقة الطيور وهي ترحل مع الريح. سأفكر إلى أن يتوقف الفكر تماماً، فأواصل بنقيق الضفادع في ليالي الشتاء العميق، أو أكتفي بتأمل العالم، كسحلية كبيرة تقف فوق رمال المستحيلات.

الحزن المسافر

11 - هكذا أنا الحزن المسافر إلى البلدان البعيدة

الصفير الأخير لعصفور يحتضر

الحلم الذي لا سرير له

الشمس الضائعة في القفار المجهولة.

12 - ما أفكر فيه يستحيل تمثله وجعله موضوعاً للتفكير، أنا موجود ولكنني أفكر في ما هو غير موجود. عندما أمر حافي القدمين في الشاطئ الطويل الذي يربط البحر بالمحيط على امتداد هائل لمسافة روحية قبل أن تكون جغرافية. الحقائق كلها تتجسد في الليل على شاكلة نسيم بحري وصدفات مغلقة فوق الحجارة. من أكون أنا في هذا الكون الفسيح؟.. ثم هأنذا أبكي على هذا الشاطئ مثلما تبكي أسود البحر وهي تزحف وديعة لكن حزينة أيضاً بالسيلان الرطب الذي ينزل من فمها. لقد نسيت ما كنت إياه، لكنني أعرف فعلاً ما سأكون عليه: ثغاء هذه القطعان الضجرة لأسود البحر، إنني أعيش وأتخيل وأبكي وأضحك سيّان عندي، والكل أسرار، كل شيء أسرار في الحديث الذي دار بيني وبين قطيع أسود البحر.

13 - أعرف ذلك. أنا أشبه رجلاً يمشي حافي القدمين فوق الجمر والنار، وهو يحمل البيضة الشقية للفكر البشري، أو مثل شامان يقرع أجراس المدائن البعيدة. أنظر جهة القمر هنا حيث يتمزق الليل، من تكون أنت أيها الليل، أيها الوجه الثالث مثقلاً بالحديد تمر فوق القلب؟ من تكون كي تمضي بلا معنى الحياة نحو العتبة الأخيرة للامعنى!؟

* نصوص شعرية فلسفية من كتابي «مثل ذئب يعوي تحت القمر»