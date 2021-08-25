الفن بين المرئي واللامرئي

بقلم: رينيه أويغ (عضو بالأكاديميّة الفرنسيّة)

ترجمة: أحمد حميدة

يعتقد بعض الناس بقناعة راسخة أنّ وظيفة الفنّ هي تشخيص المرئيّ، بالنّظر إلى أنّ أيّ عمل فنيّ يستمدّ من هذا المرئيّ مادّته ولغته الخاصّة. ولعلّ وظيفته تلك، هي على العكس من ذلك، تمثيل اللاّمرئيّ الذي ما انفكّ الإنسان يستشعره بقلق منذ بداية ترحّله في رحاب هذا الكون، أي مذ تملّكه الإحساس بوجود قوى خفيّة تحفّ به وتتحدّى إرادته، وحين استحوذ عليه الشّعور بأنّه محض لعبة طيّعة لتلك القوى الملغِزة والغامضة، استشعر في البداية حضورها الماديّ الملموس: شجرة.. نبع، جلمود صخر.. ثمّ جسّدها على هيئة أشكال فوق بشريّة وجعل منها «آلهته»، ولكنّها كانت «آلهة» حسيّة تشبهه، وبالتالي كائنات مطمئنة وقابلة للإدراك. غير أنّه لن يتمكّن إلاّ في حالات نادرة وفي وقت متأخّر، من استشعار ما كان متفلّتاً عن إدراكه الحسيّ ومتمنّعاً عن خياله، أي ذلك المجهول الذي لا يطال، وحينها.. كانت لا تسعفه غير فسحة من الاندفاع الرّوحيّ.

هكذا، جاء الفنّ في بداياته مستجيباً لحاجة الإنسان القديم الماسّة إلى تمثّل روحيّ، فعمد إلى إضفاء صور بشريّة على ما كان غير معقول وعصيّاً على التمثّل، حتّى يتدانى منه ويصبح في متناول إدراكه. وكانت حضارة بيزنطة كما حضارة الإسلام، من الحضارات القليلة التي أزاحت ذلك الاختزال القسريّ. وبشكل موازٍ، لم تصمد علوم اللاّهوت أمام غواية جعل كلّ شيء في هذا الوجود، في متناول الفكر والاستدلال المنطقي، وغدا موقف الإنسان من القوى الخارقة هكذا وكأنه أقرب إلى الاختلاق والمراوغة.. أفلا يكون الإنسان بذلك قد استسلم قهراً لقناعته السّاذجة بأنّه لا شيء يوجد في ما وراء ذاته، وفي ما يكون قد انتهى إليه من تصوّرات ومفاهيم؟

من «الوسيط» إلى «النّهضة»

وبقدر ما انحدرت الحياة الرّوحيّة في نهاية العصر الوسيط، بقدر ما نما علم اللاّهوت المذهبيّ والجدلي وتطوّرت وفقه واقعيّة التّمثيل، حتّى غدت السّوربون في القرن الخامس عشر فريسة للمماحكات العقليّة المتعصّبة، التي ستكون ثمرتها الأخيرة هي محاكم التّفتيش! أمّا في مجال الفنّ، فستترك الصّور الرّمزيّة المكان للتمثيل الإيجابيّ المتزايد للواقع. وهاتان علامتان تشهدان على تنامي نزوع الإنسان الفطري إلى اختزال معرفته بأسرار هذا الكون، والارتداد بتلك المعرفة إلى حدود تتناسب و«حجمه» في هذا الوجود. وحسبنا في هذا الصّدد، التأمّل في أيقونات تلك الفترة، التي كرّست من جيل لآخر صعوداً متسارعاً للتّمثيل الواقعي.

وبشكل متدرّج، وبما يشبه التّعويض الغريزيّ، سيتمدّد الفضاء حول الإنسان لتنفتح أمامه آفاق عريضة أخرى، وقد نلمس ذلك في لوحة «الحمل الرّوحيّ»، الذي كان قمّة التّمثيل الواقعي، ذلك التّمثيل الذي يومئ إلى افتتان إنسان القرن الخامس عشر بذاته، وقد جسّم سعيه إلى إرجاع كلّ شيء إلى صورته أو إلى شبيهه. ولكن، في ذات الوقت، ها إنّ الطّبيعة قد أفحمته وأشغلته، وفرضت عليه مجاوزة ذاته، فاتحة أمامه سلّم اللاّنهائيّ.

لوحة «مدرسة أثينا» لرفائيل

الواقعية المبتذلة وموازنة رفائيل

مع تنامي الفكر «الوضعيّ»، تعاظمت مكانة الواقع، بل رُفع هذا الواقع إلى المرتبة الأعلى، ولكن.. تبدّى من ورائه انبعاث المجهول في ذات الفضاء الذي غدت فيه الذّات البشريّة وكأنها هي الحقيقة المطلقة! وكنتيجة منطقيّة لذلك، ستشهد بلدان الشّمال الأوروبي، التي كانت تحفزها دساتيرها البرجوازيّة إلى واقعيّة مبتذلة، دواراً فكريّاً وروحيّاً جديداً، حُرمت منه لزمن طويل بفعل ضياع قيمة البعد الروحي.

ومن جانبها، كانت إيطاليا، التي ترسّخ فيها دستور وحياة البلاطات، أقلّ تأثّراً بذلك الابتذال البرجوازيّ ونزعته الوضعيّة المحبطة، وكان الأثر العميق للحضارة البيزنطيّة في تلك الأثناء قد مهّد السّبيل لانتشار الفكر الإغريقيّ الذي، ومن وراء الفكر البيزنطي، سيعيد الاعتبار لأفلاطون، فيما أعقب الفراغَ الذي خلّفه المقدّس زمن المسيحيّة القروسطيّة، تجدّد لافت للمثاليّة، جاء معزّزاً لأهميّة ودور الأكاديميّة الأفلاطونيّة بفلورنسا. وقد شكّل ذلك الحافز، دافعاً قويّاً لانطلاق حركة النّهضة، وما رافق تلك الحركة من عودة التّوازن في مجال الحياة الباطنيّة. ولعل أبلغ شهادة على ذلك، موازنة رفائيل بالفاتيكان بين عملين فنّيين: «السرّ المقدّس» و«مدرسة أثينا».

لوحة لفان إيك

«فان إيك» وبداية التحول

في بلدان الشّمال، أيضاً، لن يمتلئ الفراغ الذي خلّفه انقراض الحماسة الدّينيّة القروسطيّة بتعويض مماثل. فبكلّ ما أوتوا من قدرات إبداعيّة، سيكون بعض الفنّانين شهود عيان لذلك ويعملون على إيجاد موازنة طبيعيّة لمثل ذلك الاختلال. وهكذا بدأت العلاقة بين الإنسان والمكان في الانعكاس: فالطّبيعة التي لم تكن لتشكّل أكثر من خلفيّة في الأعمال الفنيّة، أخذت في التمدّد، فيما بدأت صورة الإنسان المهيمنة على تلك الأعمال من حيث الحجم، تتقلّص وتتضاءل. ويعني ذلك أنّ الإنسان لم يعد بفعل هذا التحوّل «سيّد الكون»، وإنّما مجرّد كائن منخرط فيه، كائن يبدو وكأنه منذور للضّياع في غيهب ألغازه المبهمة!

وقد بدأ هذا التحوّل منذ بداية القرن مع «يان فان إيك» ولوحة «الحمل الرّوحيّ»: ففي تكوين اللّوحة المرتّب بمهارة، تتعدّد الشّخصيّات، وتتوزّع على شكل مجموعات تائهة ومتناثرة في أحضان طبيعة مخضرّة، فيما تتكوّم أوراق الأشجار بكثافة، وتبدو متطايرة وفق حركة مدّ وجزر متواترة، قبل أن تنطمر في الأفق المديد. وهنا وهناك، بيوت ونواقيس يغمرها نبات كثيف. على أنّ التصدّع الكبير سيحدث في نهاية القرن مع جيروم بوش وبيتر بروغل اللذيْن نأيا بأنفسهما عن الفنّ الرّائج يومذاك، كما فعل الرّومنطيقيّون ذلك لأسباب مماثلة في نهاية القرن التّاسع عشر. وقد قدّم بوش كبديل للواقع المغمّ: «المتخيّل».. الذي يلمح إلى حالة انسلال وهروب. وتبدو شخصيّاته المنتهبة بأوهام عبثيّة، وكأنّها متكوّمة، تحتشد وتتبعثر في فضاء، ثمّ تخلي فيه المشهد الأمامي الذي لم يعد ليكفل لها حالة الاتّزان. كما غدت تلك الشّخصيّات لعبة لشطحات جنونيّة لا سبيل للعقل للتحكّم فيها. ومع بروغل، الذي سار على نهج بوش، تبدو الحشود البشريّة وكأنّها تتفيّض في مجال متجدّد، يضاعف فيه المنظور أحياناً من درجة العمق، دون إقحام ذلك النّظام العقلانيّ الذي يضمن التحكّم فيها كما هي الحال في المدرسة الإيطاليّة. فالفضاء هنا لم يعد خاضعاً للسّيطرة، ومآل الإنسان فيه هو التّيه والشّرود.. وأحياناً، كما في لوحة «العميان»، يذهل عمّا ينتصب أمامه من شراك، فلا يني يتعثّر حدّ التّداعي والسّقوط. وهكذا، غدا العقل عاجزاً عن حمايته وترويض حركاته.

لوحة دول غريت

لوحة «دولّ غِريتْ» لبروغل

في لوحة «دولّ غريت» عمل بروغل، وحيثما ألقى به جنونه، على تضخيم حجم الكوارث، وهي الكوارث التي أدانها جيروم بوش قبل ذلك في لوحة «عربة التّبن» التي بدا فيها مجرجراً البشر، من أرفع الناس إلى أكثرهم دناءة!

وفي الفترة نفسها، كان «سيباستيان براندت» قد كتب «سفينة المجانين»، وهو الكتاب الذي ألهم بوش لوحة أخرى، فيما نشر إيراسْم «في الثّناء على الجنون» الذي أثار ضجّة عارمة. وهكذا بات الإنسان متروكاً لذاته وعقله، مشوّشاً ومضطرباً، ينتهبه الشكّ حول مصيره وتتملّكه الرّيبة ممّا كان يعتمل في فكره، ليتعمّق بذلك إحساسه بعظمة الوجود. ففي غمرة تلك التحوّلات، بات الرّسم يكشف عن مدى ضآلة الوجود البشري، فيما رسم بروغل في تلك الآونة لوحة «موت بورسينّا».

وهو يعبر من جبال الألب إلى إيطاليا، انتابت بروغل حالة من الذّهول أمام مشهد مهيب في تلك الجبال الشّاهقة. وكما ليوناردو دافنشي بعده بقليل، دُهشَ أمام التّفاوت الصّارخ بين الكائن البشري والمرتفعات الجبليّة، فعمل على تثبيته رسماً، مبرزاً كيف أنّ قمم الجبال في المناطق الثّلجيّة الشّاهقة، تخترق السّحاب الكثيف حدّ احتجابها عن الأنظار، غير أنّه لم يقتصر كما ليوناردو دافنشي على إثارة ذلك المشهد في إحدى لوحاته، وإنّما جعله مسرحاً للحدث. ولذا، فإنّ جيش بورسينّا الذي كان يحاول اجتياز الحدود الجبليّة، بدا في لوحته متضائلاً حدّ فقدانه حجمه البشري، ولم تعد تلك الكتلة الرّهيبة من المقاتلين المتناثرة هنا وهناك غير مجموعات ضئيلة قمينة بالسّخرية. أمّا قائدها، تلك الشّخصيّة المرموقة التي كانت تعدّ قاهرة للأعداء، فلم يعد ليمثّل وسط ذلك الخليط العجيب من البشر، غير ذرّة من رمل بالكاد تلتقطها العين!