«شاعر المليون».. نجوم القصيدة يحتفون بأبوظبي عاصمة السعادة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى نجوم برنامج «أمير الشعراء» بعاصمة السعادة والشعر والأمان أبوظبي، من خلال استطلاع موسع نشر في العدد 175 من مجلة «شاعر المليون» الذي يصدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث عبّر الشعراء فيه عن سعادتهم بمشاركتهم في البرنامج خلال موسمه التاسع وإقامتهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فترة عرض الحلقات المباشرة، وأكدوا أن مظاهر التقدم والرعاية الصحية التي وجدوها في أبوظبي لا يكاد يوجد لها مثيل في كل دول العالم.

أما افتتاحية العدد، فتحدثت عن ترقب محبّي الشعر لموعد انطلاق النسخة العاشرة من برنامج شاعر المليون، وأشارت إلى أن جمهور الشعر في العالم العربي ومنطقة الخليج على وجه التحديد، سيكون على موعد مع منافسة متجددة، تحيطها أجواء الحماسة والإبداع، وتزينها رغبة الشعراء في اعتلاء مسرح الأحلام، والحصول على اللقب الأغلى في ساحة الشعر الشعبي وهو لقب «شاعر المليون».

كما تحدثت الافتتاحية أيضاً عن الاختتام الناجح لمهرجان ليوا للرطب في دورته الـ17، الذي حقق إنجازات جديدة تضاف إلى رصيد المهرجان منذ انطلاقه إلى اليوم.

إلى جانب ذلك، ضم العدد مجموعة من الحوارات المتنوعة مع نجوم مسرح شاطئ الراحة، وهم أحمد حافظ، وضيف الله جالو، ونبيل العياش من برنامج «أمير الشعراء»، وأنور الصخري، وعلي الغنبوصي من برنامج «شاعر المليون».

وفي المقالات الثابتة تطرقت الشاعرة المغربية خلود بناصر إلى موضوع «أدب الحرب مع كورونا»، كما كتبت الشاعرة نيفين طينه مقالها تحت عنوان «صوت الحكمة في الشعر العربي/ ومن نكد الدنيا»، فيما واصل الشاعر خالد الوغلاني حديثه عن قصيدة «لم يفهموك» للشاعر المصري علاء جانب.

وفي باب «ذاكرة» تناول العدد حياة وسيرة الشاعر حميدان الشويعر تحت عنوان «شاعر الحكمة والسخرية.. حطيئة شعراء النبط». كما استذكر أبرز محطات الموسم التاسع من برنامج «شاعر المليون» الذي فاز بلقبه الشاعر الإماراتي مبارك بالعود العامري.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على جميع موضوعات العدد عبر موقع الأكاديمية الإلكتروني:

www.poetryacadmy.ae