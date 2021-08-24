حملة «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب» في السعودية

الشارقة (الاتحاد)

«إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب»، عبارة كتبتها «هيئة الشارقة للكتاب» في المراكز التجارية بالمملكة العربية السعودية، لتنقل رسالة الشارقة إلى العالم، في واحدة من أكبر الحملات الثقافية في العالم، وتعيد الأنظار إلى حقيقة أن عالم القراءة واسع ولا نهاية له، ويوجد كتاب يناسب كل إنسان مهما كان اهتمامه صغيراً أو كبيراً، استثنائياً أو مألوفاً، وبمجرد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، سيتطلع لقراءة كتاب آخر لإثارة اهتمامه مرة تلو أخرى.

ولأن الحملة تؤمن بأنه يوجد كتاب لكل شخص، وحول أي شيء، فتحت الباب أمام كل الأفراد في العالم للحصول على خصومات تصل إلى 50% على الكتب في كبرى متاجر ومنصات البيع الإلكترونية، ووضعت الحملة رمز الاستجابة السريع (QR Code) على كافة لوحاتها الإعلانيّة في مختلف المدن العربية والأجنبية للحصول على الخصومات.