فعاليات مصاحبة لمعرض «قطرة بعد قطرة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، أنشطة، وفعاليات، وورش عمل على هامش معرض «قطرة بعد قطرة تتساقط الحياة من السماء، الماء والإسلام الفنون»، الذي انطلق في 9 يونيو الماضي، ويستمر حتى 11 ديسمبر المقبل، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة متاحف تورينو الإيطالية، ويستهدف مختلف أفراد المجتمع.

ويطلع المعرض زواره على أهمية الماء في العالم الإسلامي، كما يجسد المشهد الفني المرتبط بالماء من النواحي التاريخية والإسلامية، والتاريخ المشترك بين إيطاليا والعالم الإسلامي العربي. ويتضمن المعرض أربعة محاور هي: نعمة الماء والإسلام، الماء والحياة اليومية، والحمام التقليدي، والحدائق، ويسلط الضوء على مكانة المياه ودورها في صنع حضارةً ثرية بفنون العمارة والأدب والفلسفة والموسيقى في الحضارة الإسلامية، من خلال 120 مقتنًا تاريخياً وعملاً فنياً لحضارات مختلفة من متاحف عدة في إيطاليا، ومن متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون.

وسيكون الأطفال من عمر 9 وحتى 12عاماً وذووهم، على موعد مع المتعة والإثارة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 أغسطس الجاري، من خلال أنشطة تعليمية، بعنوان «الماء: حياة وجمال» في قسم الحدائق، التابعة لمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

كما يمكن للأفراد من عمر 18 عاماً وما فوق، المشاركة في البرنامج المجتمعي «ماء الورد»، والتعرف على أسرار استخراج ماء الورد، واستخداماته وأهميته للبشرة والشعر يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية المرئية زووم.

وتتواصل المتعة والمعرفة لذات الفئة العمرية من 18 عاماً وأكثر، يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر المقبل، من خلال ورشة عمل بعنوان «فن الزخرفة»، لتتيح لهم فرصة ابتكار تصميمات إسلامية مستوحاة من التفاصيل الدقيقة الموجودة في التحف الإسلامية كالزخارف الهندسية والنباتية من المعرض، عبر الجمع بين فنون الديكوباج والريزن، عبر المنصة الإلكترونية المرئية زووم.

كما تتاح فعالية «الماء سر الحياة»، والتي تُنظم طيلة أيام أو فترة المعرض على منصة زووم المرئية، وعبر الحجز المسبق، لطلبة المدارس إمكانية صنع نماذج لنوافير مزخرفة، من خلال التعرف على طرق ابتكار المهندسين للنوافير في الحدائق الإسلامية.