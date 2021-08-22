«ثقافة الشارقة» تصدر 60 عنواناً في 8 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

قال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن الدائرة أصدرت أكثر من 60 عنواناً في مختلف صنوف الإبداع والمعرفة خلال 8 أشهر، تسهم في إثراء المكتبات الوطنية والعربية وتضيء مشاعل جديدة على دروب الكتابة والمعرفة، إضافة لإفادتها الدارسين والباحثين والمهتمين بالآداب والفنون وحقول الثقافة المتعددة.

وأوضح أنها توزعت على حقول 26 عنواناً في مجال الإبداع، والشعر، والقصة والرواية، و6 عناوين في أدب الطفل، و12 عنواناً في مجال السينما والمسرح والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى عناوين في مجال الدراسات النقدية، والموسوعات، والرسائل الجامعية.

وقال العويس: «تشكل إجمالي إصدارات الدائرة تراكماً معرفياً مهماً على مدار السنوات الماضية، حيث وصل إجمالي الإصدارات إلى نحو 1800 عنوان في مختلف حقول الإبداع، شكل بعضها رافداً نوعياً للفنون التشكيلية والشعرية، خاصة ما يتعلق بالنقد»، مؤكداً أن الإصدارات حظيت بتقدير كتاب وأدباء وباحثين، ونال بعضها جوائز في مسابقات محلية وعربية.

وذكر العويس: «نحرص على أن تتوافر إصدارات الدائرة في معارض الكتاب العربية والدولية والمكتبات الوطنية في الدول العربية وفي منصات ومنافذ تسويق الكتب محلياً وعربياً ودولياً، كما تقوم الدائرة بوضع برنامجها السنوي للنشر، حيث تتوزع خريطة الإصدارات على حقول ثقافية متنوعة، إضافة إلى توفير فرص للمبدعين الجدد وللباحثين المتخصصين في مجال التشكيل والمسرح والشعر والسينما، ولتعزز احتياج المكتبة العربية، خاصة مع تنامي العطاء الإبداعي في هذه الحقول، وذلك لتعميم المعرفة».