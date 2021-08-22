«صيفنا ثقافة وإبداع» يختتم فعالياته ببرنامج حافل

دبي (الاتحاد)

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي إثراء المشهد الثقافي في الإمارة، عبر مخيّمها الصيفي «صيفنا ثقافة وإبداع» بنسخته الشاملة لهذا العام. وقد حطّ المخيّم رحاله في الأسبوع الرابع والختامي، حاملاً برامج وفعاليات متنوعة، بدءاً من 22 حتى 28 أغسطس الجاري.

وسيتيح الأسبوع الرابع للمخيّم تجربة تعليمية زاخرة بالتشويق، من تكنولوجيا وتصميم ألعاب رقمية وعلوم الفضاء، مروراً بمسرح العرائس وصناعة المحتوى والأفلام، وتحضير الأطباق الصحية، والرسم بالخيوط، وغيرها من الأنشطة الهادفة.

ففي مكتبة حتّا، سيتعرّف الأطفال من 6 حتى 12 عاماً على الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها ضد فيروس كورونا، في أجواء مليئة بالمتعة والفرح، عبر مسرح العرائس تحت عنوان «يداً بيد نقضي على الفيروس».

إلى جانب ورش تفاعلية، إلى جانب مسابقات.

ويتيح هذا الأسبوع للأطفال من 8 حتى 12 عاماً المشاركة في دورة «مارس أكاديمي» التي تعقد باللغة الإنجليزية، وتركّز على بناء وتعزيز مهارات التفكير المنطقي لدى الطفل، استعداداً لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في مكتبات أم سقيم، المنخول، والصفا. وستشهد المكتبات ذاتها دورة تعريفية باللغة الإنجليزية للأطفال من 11 حتى 13 عاماً بهدف تعريف الأطفال بالبرمجة الاحترافية، إلى جانب دورة حول «تصميم الألعاب» للأطفال من 10 حتى 11 عاماً، باللغة الإنجليزية.

وأعدت مكتبة أم سقيم فعاليات أخرى، تشمل قراءة قصص يصاحبها ورش فنية. في حين تقدم مكتبة المنخول دورة في «إعداد محتوى الفيديو» لتعريف الأطفال من 11 حتى 13 عاماً بأفضل الممارسات لإنشاء مقاطع فيديو، وورش أخرى كمسرح الظل.

وستشهد مكتبة الصفا برامج مقدمة للأطفال من 6 حتى 12 عاماً، تشمل محاضرة تفاعلية حول سلامة الأطفال في الصيف، وورشاً ثقافية، ورحلة افتراضية إلى مصنع الإمارات للحديد.

وفي مكتبة الطوّار، سيتعرّف الأطفال من 6 حتى 12 عاماً، على إعادة تدوير العلب، إلى جانب قراءة مجموعة كتب «عالمي الصغير» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وستعقد مكتبة الراشدية برامج تشمل ورشة «الممثل الصغير»، وورشة «الرسام المبتدئ» يصاحبها برنامج «الإحصائي عمر» الذي يهدف إلى التوعية الإحصائية للأجيال القادمة، وورشة «المزارع الصغير» لتعليم الطفل كيفية الزراعة، إلى جانب تمكين الأطفال من 3 سنوات وما فوق من تحسين انضباطهم.

وستشهد مكتبة هور العنز ورشاً تفاعلية للأطفال من 6 حتى 16 عاماً، سيستمتعون خلالها بسرد القصص، والرسم الحر، إلى جانب عرض أفلام سينمائية للأطفال.