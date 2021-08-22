«كلمات» تقدم 500 كتاب للأطفال المعاقين بصرياً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة كلمات»، مؤسسة إنسانية معرفية غير ربحية تتخذ من الشارقة مقراً لها، عن توزيع 500 كتاب صوتي ومطبوع بطريقة برايل وحروف كبيرة، على الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في دولة الإمارات، ضمن الحملة الصيفية لمبادرة «أرى» التي تستهدف الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، لتيسير وصولهم إلى مصادر العلم والمعرفة، وإثراء تجربتهم التعليمية. ونفذت «كلمات» الحملة بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً ومقرها الشارقة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومقرها أبوظبي.

وقالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات: «تقديم 500 كتاب للأطفال المعاقين بصرياً خطوة مهمة نحو تلبية احتياجاتهم التعليمية الخاصة».

وقال عادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً: «الوصول إلى الكتب وفرص التعلم أمران حيويان للأطفال المحرومين من تجربة التعلم المشترك، وأسهم تبرع «كلمات» بالكتب الميسرة في دعم جهودنا لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة في الدولة».

وقالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مدير إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «ساهمت الإدارة بالتعاون مع مؤسسة كلمات، في إيصال الكتب الميسرة باللغة العربية إلى منتسبيها في المؤسسة من ذوي التحديات البصرية ما يساهم في إثرائهم بالمعرفة والثقافة».