رسالة «الشارقة للكتاب» تصل إلى باريس

الشارقة (الشارقة)

على امتداد شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، تكتب هيئة الشارقة للكتاب رسالتها إلى العالم، حيث تحمل اللافتات عبارة «إذا مهتم بشيء، يعني مهتم بالكتب» باللغة الفرنسية، وهو شعار الحملة الثقافية العالمية التي قادتها «الهيئة» في كبرى مدن العالم العربي والغربي لتقول لكل البشر في العالم: «لكل شغف كتاب، ولكل هواية كتاب، ولكل طموح كتاب، ولكل اهتمام كتاب، ولكل شيء في هذه الحياة كتاب». وتؤكد «الهيئة» في حملتها التي تتوزع على وسائل الإعلام المرئي منها والمسموع والمكتوب في مختلف مدن العالم، على الرؤية التي تبنتها إمارة الشارقة منذ أكثر من 40 عاماً تجاه الكتاب والقراء في المنطقة والعالم، لتقود بذلك حراكاً عالمياً يعزز الوعي حول أهمية الوقوف عند الأصل في تأسيس رابط حقيقي ومستدام بين الإنسان والكتاب.