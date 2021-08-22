«ثقافة الشارقة» تطلق أنشطة ثقافية محلية وعربية

تبدأ دائرة الثقافة بالشارقة خلال سبتمبر المقبل أنشطتها الثقافية على الصعيدين المحلي والعربي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمواصلة النشاط الثقافي، حيث تواكب الدائرة الجديد الإبداعي في ميادين الثقافة كافة، والحفاظ على ضرورة التواصل الثقافي بين المبدعين والجمهور.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس الدائرة، إن الفعاليات ستنطلق بقراءات شعرية بمجلس الحيرة الأدبي بالشارقة في الأول من سبتمبر، يلي ذلك في الثاني منه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بدورته السادسة، حيث تقام فعالياته في القاهرة، وفي 7 من الشهر ذاته تنظم الدائرة قراءات شعرية في بيت الشعر بالشارقة. و13 من الشهر تنظم ندوة حول السرد في الإمارات في قصر الثقافة بالشارقة.

كما سيتم تنظيم «دورة في كتابة الرواية» بمجلس كلباء الأدبي في الفترة من 12 حتى 14 سبتمبر، فيما تنظم في 15 سبتمبر بمجلس الحيرة الأدبي ندوة حول الشاعر الراحل هادف الدرعي. ويستضيف مجلس كلباء الأدبي في 16 سبتمبر أمسية موسيقية للعزف المنفرد، فيما تقام بمجلس خورفكان الأدبي جلسة حوارية أدبية في 20 سبتمبر القادم، وتتواصل الفعاليات بقراءات شعرية في بيت الشعر، ويستضيف مجلس خورفكان الأدبي في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر «الدورة الثانية في كتابة الرواية»، وتختتم فعاليات شهر سبتمبر بملتقى الشارقة للسرد في نسخته 17 وتستضيفه الخرطوم تحت عنوان «القصة القصيرة السودانية - قضايا ورؤى».