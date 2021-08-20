«عكاس» ينظم معرض «ابن الهيثم للتصوير»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ينظم مركز «عكاس للفنون البصرية» معرض «ابن الهيثم» للتصوير الفوتوغرافي بمقر المركز في البيت رقم 17 بحي الفهيدي التاريخي، حيث افتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 19 أغسطس 2021، وذلك كجزء من فعاليات اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي الذي يحتفي به العالم في هذا التاريخ من كل عام.

وافتتح المعرض الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب، بحضور عدد من الفنانين. وتأتي إقامة معرض «ابن الهيثم» ضمن «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر أغسطس 2021 الذي تنظمه «دبي للثقافة» بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية». ويحتفي اسم المعرض بالعالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم، رائد علم البصريات وأحد العلماء الأوائل الذين وضعوا أسس التصوير الفوتوغرافي، وذلك تقديراً لتلك الشخصة العلمية الفذة.

ويشكل المعرض إضافة جديدة ونوعية لعشاق الفن والتصوير من الهواة والمحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث يضم عدداً كبيراً من الصور المختارة لمجموعة من المصورين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، والذين ينتمون إلى العديد من الأجيال وفئات التصوير المختلفة.

ويهدف المعرض إلى الاحتفاء بهؤلاء المبدعين في هذا الفن العريق، وإتاحة الفرصة أمام المواهب لإبراز طاقاتها ونقل الخبرات بين الأجيال وإثراء الحركة الفنية والثقافية في الإمارة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كحاضنة للمواهب والمبدعين، وتحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

يستمر المعرض على مدى 10 أيام من 19 إلى 29 أغسطس، من الساعة 11:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً، مقدماً مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية التي تهدف إلى إبراز الإنجازات التي تحققت في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتوفير فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات في هذا المجال.

ويشمل المعرض 47 صورة فوتوغرافية، ويجمع كوكبةً متميزة من المصورين المحترفين والمواهب الواعدة، من ضمنها مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم التصوير الفوتوغرافي، مثل جاسم العوضي، ناصر حاجي، صالح النجار، وخليل أهلي ومجموعة من المواهب الإبداعية الإماراتية، تشمل محمد المرزوقي، يوسف الهرمودي، محمد شبيب، محمد البلوشي، محمد الظاهري، فيصل الريس، أحمد الخزرجي، مريم الشامسي، إلى جانب أحمد الدوسري من السعودية، ونوفل جارجيس من الولايات المتحدة الأميركية، وفادي أبو لبن من الأردن، وسبينسر هوغ من المملكة المتحدة، ومهسا نامور من إيران، وثنية يوسف من باكستان.