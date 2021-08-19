لوتون لورين: الأرض هي «الجنة المفقودة»!

نوف الموسى (دبي)

يقول الفنان البريطاني لوتون لورين: «عينُ اللبؤة في المجسم الفولاذي، تتبعك أينما تسير، مثلما تفعل الموناليزا، أردتُ أن يشعر المتلقي أن عين الرعاية الكامنة في الطبيعة الأم، ستظل ترعانا بصمت ساحر؛ فاللبؤة تهتم ببيئة أطفالها، وتوفر لهم الغذاء والأمان، وبذلك تهيئ لهم مساحات من النمو والتجربة، فهي تهدينا تذكيراً بأهمية أن نهتم ببعضنا بعضاً، ونسعى لفتح أفق وفضاءات لا نهائية للآخرين، مهما اتسعت رقعة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرها»، شارحاً ثيمة أول معرض فني لأعماله يقام في مدينة دبي بعنوان «مباي».

ويؤكد: «في اللحظة التي صعد فيها الإنسان إلى الفضاء الشاسع، وجد أن الأرض هي الجنة المفقودة».

ويوضح أن قصة إنقاذ الضابط السنغالي «مباي ديان» أرواح مدنيين في «رواندا»، مثلت الفكرة المُلهمة للمعرض، وهي قصة تعود إلى عام 1994، عندما قُتل 800 ألف شخص في 100 يوم من الصراع القبلي، إبان الحرب والإبادة الجماعية في «رواندا»، مضيفاً: «تساءلت وقتها كيف لشخص مسلم من السنغال، يعمل مراقباً عسكرياً في الأمم المتحدة، أن ينقذ أرواح مدنيين مسيحيين، من رواندا التي تبعد آلاف الأميال عن السنغال، ما الدافع سوى هذا الاهتمام الإنساني المتأصل فينا».

ويرى لورين أن الفولاذ شكل عصراً جديداً، أوحى للفنانين بإمكانية أن تبقى أعمالهم لأزمنة طويلة، بسبب خاصيته المقاومة للصدأ، وكونه مؤسسا لمجموعة صناعية متخصصة في تصنيع الفولاذ، استخدم خبرته العملية، في تحويل القطعة الفولاذية إلى لغة فنية.

لوتون لورين

وحول جسد اللبؤة، يوضح لورين أنهم لا يزالون يعملون عليه، وقد استلهم فكرة بنائه من الأسلاك التي يستخدمها الأفريقيون لصناعة الألعاب لأطفالهم، وتتمتع بمرونة عالية، ولا سيما أن ارتفاع هيكلها يصل إلى 13 متراً، ما جعل المجموعة تخترع ماكينة متخصصة لصناعة تلك الأنابيب، واستغرق الأمر نحو 3 سنوات، بينما عمر المشروع ككل يصل إلى 7 سنوات. ويضيف أن الفولاذ يسخن بسرعة لذلك تم إنجاز القوائم من الرخام، ليبقى بارداً.

وتم نقش 205 زهرات تنمو في مختلف دول العالم، بنحو 270 تصميماً مختلفاً، على رأس اللبؤة وقوائمها، ولورين رأى أن يدخل الهواء إلى الجسم الفولاذي، ما يحمي العمل من تقلبات درجات الحرارة، وجاءت فكرة نقش الزهور امتداداً إلى الحاجة التقنية والجمالية لعمق المعنى في العمل الفني.

ونظرا لصعوبة أن ينجز شخص واحد عملية نقش الزهور، قرر لورين الجلوس مع مصممين متخصصين في مجال النقش الثلاثي الأبعاد، ووجههم إلى تصميم كل زهرة، وقام بعدها بتعليم أشخاص من فريقه، أنجزوا تلك النقوش على الرخام للمرة الأولى في حياتهم.

سيرة الفنان

ولد الفنان لوتون لورين، في المملكة المتحدة من سلالة عائلة لورين الفرنسية ذات الأهمية التاريخية. نشأ متأثراً بالثقافات المتنوعة لأسلافه. أسس جذوره العائلية في سردينيا بإيطاليا حيث ولد أطفاله وتعلموا. اكتسبت مشاريعه شهرة واسعة، أبرزها أعماله في برج خليفة، وتصميم وبناء حدائق السفاري في الإمارات وأفريقيا، كانت دراساته الأكاديمية موجهة لدراسة العلوم الإنسانية الأوروبية باللغتين الإنجليزية والإسبانية. ويتم الاحتفاظ بأعماله الفنية كمجموعة خاصة لعائلته فقط.