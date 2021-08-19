«جمعة الماجد» يقدم محاضرة «المرأة في حياة العلماء»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أمس الأول، محاضرة افتراضية بعنوان «المرأة في حياة العلماء»، قدَّمها عبد الحكيم الأنيس، كبير باحثين أول، وعضو هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتناول فيها محاور عدة أبرزها: أثر المرأة على زوجها العالم في تأليف الكتب، وبين صور من الجانب الإنساني في حياة العلماء، والأسر العلمية في الحضارة الإسلامية، والمرأة والتأليف في سيرة زوجها العالم. وهو موضوع قلما تناوله المؤلفون والباحثون.

وبدأ المحاضر حديثه من بيت سيد العلماء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم تناول أمثلة من بيوت الصحابة العلماء، ثم عرضَ أمثلة للعلماء على توالي القرون، من القرن الأول إلى القرن الخامس عشر.