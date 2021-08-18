دبي تستضيف «إنكلاسيكا 10» للمرة الأولى

دبي (الاتحاد)

للمرة الأولى تستضيف دبي أوبرا الدورة العاشرة لمهرجان الموسيقى الكلاسيكية العالمي، «إنكلاسيكا»، في الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 9 سبتمبر المقبل. وتتنوّع فعاليات المهرجان التي ستستمر على مدار 43 يوماً بمشاركة 38 عازفاً منفرداً عالمي المستوى، و8 من أفضل فرق الأوركسترا، و12 من قادة الأوركسترا الأكثر تميّزاً في العالم.

بالإضافة إلى العديد من فرق الأوركسترا المعروفة عالمياً، مثل الأوركسترا الروسيّة الوطنية (روسيا)، وأوركسترا الدولة السمفونية الأرمنية (أرمينيا)، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية (سلوفاكيا)، والتي ستقدّم مجموعة متنوّعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، والسيمفونيّات، والقصائد النغميّة وغيرها من الأعمال المميّزة. كما سيتضمّن مهرجان إنكلاسيكا، من إنتاج المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة بالتعاون مع مجموعة SAMIT Event Group، مقطوعات موسيقية حديثة خلال سلسلة فعاليّاته الغنيّة مع المؤلّف الموسيقي المعاصر أليكسي شور الذي يستضيفه المهرجان كمؤلف موسيقي مقيم.

وبالإضافة إلى فعاليّات المهرجان عالميّة المستوى، تقام المرحلة الأخيرة من مسابقة عزف البيانو الكلاسيكي الدولية، والتي ستقام في الفترة ما بين (15 أغسطس – 3 سبتمبر). وسيقدّم الحدث 14 مشاركاً اجتازوا المنافسات التمهيدية، وجاءوا من مختلف أنحاء العالم ليتنافسوا معاً في دبي ضمن 4 جولات تنافسيّة، ليبهروا الجماهير بعزفهم الفريد.

من بين العازفين المنفردين الذين سيعتلون خشبة مسرح دبي أوبرا، ضمن فعاليات مهرجان إنكلاسيكا:

* عازف الكمان جيل شاهام، الحائز جائزة غرامي وجائزة آفيري فيشير.

* عازف الكمان دانيال هوب، الحائز جائزة ECHO كلاسيك للمرة السابعة.

* السوبرانو دانيال دو نيس، الحائزة جائزة إيمي، وجائزة ECHO كلاسيك، وأورفي دور.

* عازف البيانو رودولف بوشبندر، الحائز جائزة ECHO كلاسيك، والميداليّة الذهبيّة لسالزبورغ وفيينا.

* عازف التشيللو ستيفن إيسرليس، الحائز جائزة غرامافون لأفضل ألبوم موسيقي للعام، وجائزة بريت لأفضل اختيار للنقّاد، وحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد (CBE).

* عازف الكمان مكسيم فينغيروف، الحائز جائزة غرامي، وجائزتي غرامافون للموسيقى الكلاسيكية، وجائزة بريت للموسيقى الكلاسيكية، و5 جوائز إيديسون للموسيقى الكلاسيكية.



