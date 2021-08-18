السرد الإماراتي.. والتنوع الثقافي

سعد عبد الراضي

يُعد اختيار المسار النقدي أحد العناصر الرئيسة التي تمكن أي باحث من الوصول إلى الأهداف التي يسعى إليها من خلال بحثه، وقد وفقت الكاتبة والناقدة الإماراتية الدكتورة فاطمة المعمري في اختيارها للمنهجية السوسيو-نصية عندما فكرت في دراسة التنوع الثقافي وتجلياته في السرد الإماراتي من خلال الرواية الإماراتية نموذجاً، ذلك لأن السوسيو-نصية لا تفصل النص عن سياقاته الاجتماعية والتاريخية وتغوص في بنياته اللغوية والدلالية والسردية، وهذا يناسب بامتياز فكرة التنوع ومفهوم الثقافة. والحوارية هي جوهر الخطاب الروائي كما يقول باختين. ولأن الدراسات السوسيو-لسانية عموماً تركز على اللغة الحوارية، وتنتقل من النظرة الضيقة إلى اللغة باعتبارها لغة معجمية مجردة إلى نظرة شمولية عالمية، تعتبر الدراسة التي شملها كتاب فاطمة المعمري: التنوع الثقافي وتجلياته في السرد الإماراتي دراسة سوسيونصية «الرواية أنموذجاً»، من الدراسات التي تسير في مسار الدراسات الأدبية الحديثة بمنهجية وبصيرة، وخاصة أن المجتمع الإماراتي أنموذج في احتضان التنوع الثقافي، حيث يستضيف على أرضه الطيبة، أكثر من مائتي جنسية.

16 رواية و4 أسئلة

ارتكزت فاطمة المعمري في دراستها على الإجابة عن أربعة أسئلة رئيسة للوصول إلى بغيتها، وهي: كيف كان هذا التنوع الثقافي؟ وما هو الدور الذي أداه؟ وهل كان له أثر إيجابي في تطور مسيرة المجتمع؟ ثم كيف عكست الرواية الإماراتية هذا التنوع، وكيف صاغ الروائيون الإماراتيون وجهات نظرهم حول التنوع الثقافي في رواياتهم؟ ولعل المفتاح الذي اتخذته المعمري سبيلاً إلى الإجابة عن أسئلتها السابقة، هو دراسة الحياة الاجتماعية التي عاشها المجتمع الإماراتي، وارتباطها بأسئلة فرعية أخرى خاصة بالشق الروائي، الذي جعلته أنموذجاً عن السرد بأشكاله وأجناسه الأدبية المختلفة، وذلك من خلال البحث النقدي في ست عشرة رواية إماراتية، منها المرتبط بفترة الإمارات ببيئاتها الجبلية والبحرية والصحراوية قبل قيام الاتحاد، ومنها ما كتب مع بداية قيامه، وصولاً إلى الروايات التي تناولت المدينة الحديثة بعد قيام الاتحاد.

فاطمة المعمري

الثقافة والتواصل

مهدت المعمري بحديث أكاديمي مفصل عن مفهوم الثقافة والسرد الإماراتي، ومنه يتضح أن الثقافة ليست إلا طريقة التواصل بين البشر، من خلال ردود أفعالهم تجاه معطيات الحياة، ووسيلة تواصلهم من لغة وإشارة وأفعال، وتقول المعمري: «وتأتي الرواية الإماراتية ضمن هذا السياق فقد استلهمت قضاياها من بيئتها التي تحيطها، كما شكلت البيئة الوعاء الحاضن لأحداث الرواية»، ثم انطلقت إلى تعريف المجتمع ومسألة الاجتماع الإنساني في الفصل الأول، واستطاعت أن تؤكد فيه استحالة أن يحيا الفرد بمعزل عن المجتمع، وأن لكل مجتمع ثقافته التي تنبع من بيئته، وأن اللغة التواصلية هي العماد الذي يشكل البناء الثقافي للمجتمع، مؤكدة أن البيئة تدفع قاطنها إلى اختيار الصورة التي يطل منها على الآخر، وتمثل خصوصيته. ولذا تقول: «تأتي بناء على ذلك البنية الاجتماعية الإماراتية حيث تجمع الأفراد حول المياه في الصحارى، ليشكلوا قبائلهم ومجتمعاتهم الصغيرة، وعلى ساحل البحر تجمع مجتمع باحثاً عن حياة آمنة، وفي المناطق الجبلية تجمع مجتمع آخر، وبالتالي نجد أن لكل بنية من هذه المجتمعات معطيات مختلفة عن سواها، تمسّك فيها الأفراد بالحياة عن طريق الاستفادة مما تجود به بيئتهم، فاختلفت مهنهم واختلفت حياتهم الاجتماعية، واختلفت مساكنهم وعاداتهم بناء على ما جادت به البنية المدنية، حيث أثرت الدولة الحديثة في إنشاء ثقافة أخرى أيضاً. أما البنية الاجتماعية فقد واكبت التطور، وتحول المجتمع التقليدي إلى مجتمع مدني متطور».

الانفتاح على الآخر

أما الفصل الثاني، فقد دار حول مصادر نشأة الثقافات وخصوصية الثقافة الإماراتية، وفيه استخلصت أن المجتمع الإماراتي مجتمع منفتح على الآخر منذ القدم، إلا أن هذا الانفتاح تجلى أكثر في العصر الحديث، وأن ثلاثة روافد أثرت في ثقافته المنفتحة، هي دينه وطبيعته الصحراوية والساحلية والجبلية، والاتصال الحضاري الممتد من قديم الزمان، والذي يتضمن التأثر بالمجتمعات الأخرى.

وفي الفصل الثالث، تناولت المعمري صورة المجتمع البدوي والحضري، وأكدت فيه أن منظومتين رئيستين شكلتا التنوع الثقافي في الإمارات، هما المنظومة البدوية والمنظومة الريفية، وشكلت مفردات البيئتين صورة التنوع التي تتماهى فيها ألوان الثقافة المجتمعية، بالإضافة إلى أن تلاقي البيئتين في موسمي القيظ والغوص، أدى إلى التشابه في العديد من العادات والتقاليد، كما كان للعوامل المشتركة الأخرى كالدين والموروث الشعبي بتفاصيله المختلفة تأثير جلي، بالإضافة إلى أن التنوع العمراني من خيام الشعر والصوف وبيوت السعف والطين والجص كان له دور مهم كذلك في التنوع الثقافي بصفة عامة.

وتناولت المعمري في الفصل الرابع صورة أخرى، هي صورة المجتمع التقليدي والمجتمع المدني، وفيه وصفت بدقة كيف تحول المجتمع التقليدي إلى مجتمع مدني، وكيف انتقلت الحياة من ضيق وحدتها البيئية إلى رحابة الانفتاح على العالم، وما صاحب ذلك من تغيرات عدة في الشكل والمضمون الاجتماعي بكل محتوياته.

الحرمان والرفاه

أما الفصل الخامس والأخير، فقد ركزت فيه على ثنائية الحرمان والرفاه، وتعني بها تلك الحالة التي تعكسها البيئة وما طرأ عليها من تجديد على المستقبلات النفسية لكلا النقيضين، الماضي بما يحمله من مشقة وعناء وحرمان في الأغلب والحاضر الذي تعددت فيه سبل الرفاهية ومصادر الكسب، وهل انعكست تلك الحالة وذلك الصراع على الكاتب نفسه، فقدّم لنا صورة حقيقية لأثر تلك الثنائية على التنوع الثقافي في الحقب الثلاث التي عبرت عنها الروايات الست عشرة، وبعض النصوص المقتضبة الروائية الأخرى التي شملتها دراستها؟

السرد وتوثيق الثقافة

أكدت الدكتورة المعمري أن الكاتب ابن بيئته، وأن أهمية السرد النصي تكمن في توثيقه لثقافة المجتمعات، والرواية الإماراتية جسّدت ذلك التنوع، وأن منظومتي البيئة الإماراتية البدوية والريفية ومشتملاتهما تمثَّلها الأدب بصورة جلية، والتنوع الثقافي في الإمارات كان إيجابياً في كل مراحله، وأن الثقافة الإماراتية تميزت بخصوصياتها التي أنتجتها بنية المجتمع، وأن المجتمع التقليدي تغير بفعل التنوع ومواكبة مشهده، كما أن ثقافة الأنماط التي شكلت المجتمع الإماراتي وأنتجت ثنائية الحرمان والرفاه، تمثَّلها السرد الإماراتي، كما تمثّل كل المكونات والتشكلات الأخرى في مجتمع تميز بتنوعه وأصالته، التي جعلته منارة وأنموذجاً يحتذى به بين الأمم.