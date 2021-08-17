نورة الكعبي: الإقبال الكبير «البردة» دليل على نجاحها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة والشباب أن جائزة البردة استقبلت 1557 طلب تسجيل للمُشاركة من 56 دولة حول العالم، في فئاتها الرئيسة، وهي الزخرفة، والخط التقليدي، والحديث، والشعر النبطي، والفصيح، والتصميم التيبوغرافي. وأوضحت أنه سيجري تقييم أعمال المشاركين الإبداعية من قبل لجنة مختصة تضم خبراء ومتخصصين على مستوى العالم، ومن ثم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في ديسمبر المقبل، خلال فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

استقطاب المبدعين

إلى ذلك، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب إن «استقطاب جائزة البردة لهذا العدد الكبير من مشاركات المُبدعين في مجالاتها الرئيسة، دليل بارز على النجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة، والنجاح الذي نأمل أن تحققه في دورتها الحالية، بعدما تم تأجيلها بسبب ظروف جائحة كوفيد - 19»، مشيرة إلى أن «الجائزة وضعت قائمة أهداف وخطط استراتيجية لاستقطاب المبدعين في العديد من دول العالم، وإبراز الأعمال الفنية، والإبداعية المُميزة بما يُعزز ويُكرس المفاهيم الثقافية والإبداعية الأصيلة القائمة على التسامح ونشر الجماليات الإسلامية محلياً وعالمياً».

وأضافت معاليها أن «تكريس هذه المفاهيم جزء من رسالة الإمارات إلى العالم، ونشر قيمها ومبادئها الأصيلة القائمة على تكريس العلاقات الإنسانية مع دول العالم، من خلال التواصل مع الشخصيات المُلهمة والمُبدعة ولاسيما الشابة منها وإبراز إبداعاتهم المرتبطة بمنظومة القيم المجتمعية والإنسانية، وليكونوا مستقبلاً سفراء للجائزة في بلدانهم».

وسجلت طلبات المشاركات في فئة الشعر الفصيح النسبة الأعلى بين مجموع الطلبات الأخرى، حيث بلغ عددها 685 طلب مُشاركة، تلاها الخط الحديث بطلبات مشاركة بلغت 329، ثم الخط التقليدي بـ192، تبعته فئة الزخرفة بـ163 طلباً، وتالياً التصميم التيبوغرافي بـ115 طلباً، و73 طلب مُشاركة للشعر النبطي.

وشهدت الجائزة طلبات مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث احتلت جمهورية مصر العربية النسبة الأعلى من حيث عدد طلبات المشاركين في الجائزة، ثم سوريا، ثم المغرب، فالعراق ومن ثم دولة الإمارات، فالمملكة العربية السعودية، والأردن. كما شهدت مشاركات من الهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وإيران، وباكستان، وتركيا.

مليون و300 ألف

وأغلقت الجائزة باب قبول طلبات المشاركة. كما دعت المتقدمين إلى تحميل أعمالهم الفنية على حساباتهم الخاصة التي تم إنشاؤها على موقع الجائزة الإلكتروني www.burda.ae حتى الأول من أكتوبر المقبل، حيث سيتيح الموقع الإلكتروني للمتقدمين اختيار فئة الجائزة، وتحميل أعمالهم الفنية، وسيرتهم الذاتية، وأية مستندات أخرى داعمة لطلب الترشح.

كما يتوجب على المتقدمين في فئتي الخط والزخرفة، إرسال أعمالهم الفنية إلى وزارة الثقافة والشباب في الفترة الواقعة ما بين 15 سبتمبر و15 أكتوبر، لتقييمها من قبل الخبراء والمختصين. كما ستقوم الوزارة بإرسال رسالة تأكيد باستلام الطلب إلى المتقدم من خلال بريده الإلكتروني. وتبلغ قيمة الجائزة الإجمالية نحو مليون و300 ألف درهم موزعة على الفائزين في فئاتها الرئيسة، وتسهم الجائزة في نشر القيم والمبادئ الأصيلة لدولة الإمارات وتعزيز علاقاتها الإنسانية مع مختلف دول العالم.

300 فائز

احتفت جائزة البردة منذ تأسيسها، في العام 2004 احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، بأكثر من 300 فائز تقديراً لعملهم المميز، مُكرسةً مكانتها كمنصة لتكريم الإبداع المُميز في الأنماط الإسلامية الفنية، وتقدير اللغة العربية، وما تتمتع به من جماليات تستحق إبرازها للعالم أجمع. وتستهدف الجائزة الاحتفاء بالفنون الإسلامية التي تشكل مدخلاً للتفاعل والتواصل مع العالم، كونها تشكل جزءاً أصيلاً من التراث الحضاري والإنساني، وتبرز قيم التسامح.