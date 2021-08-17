إطلاق منصة «الثقافة للجميع للفنانين»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي منصة «الثقافة للجميع للفنانين» بهدف تسليط الضوء على المبدعين في الدولة، في إطار مبادرة «الثقافة للجميع» التي حققت نجاحاً كبيراً في تعزيز المشهد الثقافي والإبداعي على المستوى المحلي منذ إطلاقها العام الماضي، حيث تقدم دليلاً تعريفياً للفنانين في دولة الإمارات يمكّنهم من توطيد أواصر التعاون فيما بينهم، والتفاعل مع المبدعين والمؤسسات الفنية في مختلف أنحاء العالم.

وسيتم إطلاق منصة «الثقافة للجميع للفنانين» على الموقع الإلكتروني «الثقافة للجميع» ليوفر رؤية شاملة لإبداعات مجموعة متنوعة من الفنانين في دولة الإمارات، والذين تغطي إبداعاتهم وممارساتهم الفنية مجموعة واسعة من أنماط الفنون التشكيلية، بما فيها الرسم والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والخط. سيتمكن زوار منصة «الثقافة للجميع للفنانين» من الاطلاع على السير الذاتية والصور الشخصية للفنانين وصور لأعمالهم بتفاصيلها وأخبار حول أحدث مشاركاتهم في البرامج الإبداعية والثقافية، بالإضافة إلى روابط لصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات الاتصال بهم، لتعزيز العلاقات بين الفنانين والجمهور.

ويجرى تحديث محتوى منصة «الثقافة للجميع للفنانين» بشكل دوري، ويمكن لجميع الفنانين والمبدعين في دولة الإمارات متابعتها عبر تقديم طلب الانضمام إليها. ومن ثم سيتم مراجعة البيانات والمحتوى عبر لجنة من الخبراء ستحدد المؤهلين لعرض بياناتهم وإبداعاتهم على المنصة. وساعدت مبادرة «الثقافة للجميع» منذ إطلاقها في أبريل من عام 2020 الكثير من المراكز الثقافية والمتاحف والمجتمعات الإبداعية والمبادرات في إمارة أبوظبي على الوصول إلى جمهورها، من خلال تحويل العروض الفعلية إلى عروض افتراضية، ما قدم للجمهور المزيد من فرص التعلم واكتشاف ساحات الإبداع والثقافة والاستمتاع بإنتاجاتها عبر الإنترنت، من خلال محتوى تم إنشاؤه خصيصاً لتعزيز تفاعل الجمهور، وقد حظي المحتوى الرقمي بترحيب واسع من الجمهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل مع الفعاليات الثقافية الافتراضية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حتى الآن أكثر من 6 ملايين زائر عبر مبادرة «الثقافة للجميع».