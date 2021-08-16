لجنة «مائة كتاب وكتاب» تعقد اجتماعها الأول

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن انعقاد الاجتماع الأول عن بعد للجنة مشروع «مائة كتاب وكتاب»، حيث تم اختيار النقاد الرئيسيين المرشحين للعمل على المعايير، وعلى المنهجية التي سيتم من خلالها اختيار الروايات العربية التي تمثل التحولات النوعية الكبرى في هذا الجنس الأدبي القادر على أن يمثل طبيعة العصر وما فيه من أبعاد معرفية وجمالية.

وكان مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قد أطلق في أبريل الماضي مشروع «مائة كتاب وكتاب» بهدف وضع قوائم موثوقة ومعتمدة للكتب العربية التي أثرت الثقافة العالمية ومثلت إضافة إلى المعرفة الإنسانية، لسدّ ثغرة في صناعة النشر العربية، وتوفير مادة معرفية يحتاج إليها القارئ العربي المقبل على اكتشاف الكنوز الإبداعية العربية على مر العصور، كما يستفيد منها أبناء الثقافات واللغات الأخرى، من باحثين وناشرين ومترجمين ومؤرخين وقراء، ما يسهل عليهم الوصول إلى هذه الأعمال والتعرف إلى مضمونها والمعلومات الأساسية المرتبطة بها، ويعكس ثراء الإنتاج الفكري والإبداعي العربي، ويفتح نافذة واسعة لكي يتعرف العالم على هذا الإنتاج الكبير ويتفاعل معه.

