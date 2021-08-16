«جمعة الماجد» يقدم محاضرة في البروتوكول الوظيفي

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، العضوَ والمسؤول في اتحاد المبدعين العرب، محاضرةً تفاعليةً بعنوان «البروتوكول والإتيكيت الوظيفي»، حضرها أكثر من مائة من نخبة الأساتذة الجامعيين والإعلاميين ورؤساء أقسام الإعلام والاتصال في مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف الدول العربية، قدمها الدكتور محمد عصام محو، بتقنية الاتصال عن بُعد، عارضا بعضَ منظوماتهِ العلمية الخاصة التي ألفَها، وعرَّف المشاركين على قواعدِ الجلوس واللقاء الإبداعي، والطريقة الاحترافية في التعريف عن الذات، ومما أثارَ انتباهَ الحاضرين حديثهُ عن الألقاب البروتوكولية؛ إذ عرضَ خلالَ هذا المحور الفوارقَ المعتمدة بين عشراتِ المصطلحاتِ البروتوكولية المستخدمة في المراسلات أو المخاطبات الشفهية.

وهذه المحاضرة هي الثالثة ضمن فعاليات الموسم الثقافي الصيفي التي ينظمها المركز، حيث كانت المحاضرة الأولى في موضوع النساء والمكتبات، والثانية عن المستودعات الرقمية في المكتبات الجامعية.