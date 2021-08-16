«الثقافة مرآة الوطن» جلسة حوارية برأس الخيمة

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة جلسة حوارية بعنوان «الثقافة مرآة الوطن»، وذلك تحت رعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

وسلط الكاتب والروائي الدكتور حمد الحمادي - خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي سالم محمد - الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة دولة الإمارات الرشيدة بالثقافة والمعرفة من خلال تحفيز الشباب على القراءة والاطلاع.

وأشار الحمادي في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات تسعى لجعل الثقافة والاطلاع عادة مجتمعية يومية ليكتسب الأفراد منها المعرفة لبناء مجتمع واعٍ، لافتاً إلى أن القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على المعرفة.

وفي نهاية الجلسة الحوارية كرم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الدكتور حمد الحمادي والإعلامي سالم محمد.

