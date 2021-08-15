ميشيل حنا: الخبرات تفرض نفسها لاإرادياً على نصوص الكاتب

إيهاب الملاح (القاهرة)

كل عشاق أدب الخيال العلمي والثقافة العلمية الحديثة، أغلبهم إن لم يكن كلهم يعرفون صاحب هذا الاسم جيداً. ميشيل حنا أحد أبرز أسماء الجيل الذي اقترن ظهوره بالميديا الحديثة، والمواقع الإلكترونية، ومنصات السوشيال ميديا، في أحد أسبق وأبكر هذه المواقع ظهوراً «بص وطل» الذي كان منصة لظهور كثيرٍ من الأسماء ممن صاروا فيما بعد «نجوماً» وكتاباً مشهورين للغاية.

ميشيل حنا كاتب وقاص وروائي من مواليد 1977، حاصل على جوائز عدة في القصة القصيرة، وله كتب عديدة من أشهرها كتاب القصص المصور «أنا وأنا»، وموسوعة «أبطال من أرض الخيال». «الاتحاد» كان لها هذا الحوار مع الكاتب الذي صدرت له مؤخراً عن دار الشروق روايته «الساحرة والكلب»،

* سألناه مباشرة: رغم فانتازية العالم الذي تدور فيه أحداث روايتك الأخيرة، فإنها لا تبعد عن دائرة نشاطك في الحفاظ على التراث المعماري وتوثيقه خاصة في حي مصر الجديدة.. هل يمكن القول إن هذه الرؤية صحيحة ولو بدرجة ما؟

الكاتب والروائي ميشيل حنا

- نعم هذا صحيح إلى حد كبير، وربما حدث هذا بشكل غير واعٍ. عادة عندما يكتب الإنسان، فإن خلفياته واهتماماته وقراءاته السابقة تطفو على السطح، ويتم استدعاؤها لاإرادياً. من أهم النصائح الأدبية التي توجه إلى الكتاب عبارة: «اكتب عما تعرف»، وربما لا يكون توجيه مثل هذه النصيحة ذا أهمية حقّاً، فما تعرف سيفرض نفسه فرضاً على النص.

* لمن لم يقرأها بعد.. ما الإطار الحكائي العام لعالم «الساحرة والكلب»؟

- بطل الرواية فتى في نحو الخامسة عشرة من عمره. ينتمي إلى أسرة متوسطة. فتى مراهق يعاني من كل مشكلات المراهقة التي يعاني منها من كان في مثل عمره، لكن مشكلة جديدة تضاف إلى مشاكله، هي امرأة غامضة تقتحم حياة الأسرة وتحاول إغواء أبيه. يحاول الفتى التصدي لهذه المرأة التي يتضح أنها ساحرة. يتلقى منها تحذيراً تلو الآخر لكنه لا يرتدع، فتلقي عليه تعويذة سحرية تجعله يتحول إلى كلب. وهكذا تدور أحداث الثلث الأول من الرواية. وتتتبع باقي الرواية الحياة الجديدة لبطلها وهو في صورة كلب. يهيم الكلب في شوارع حي مصر الجديدة، ذلك الحي الذي يتميز بتاريخه الكوسموبوليتاني.

وهنا يظهر الخط الثاني للرواية وهو توثيق شوارع الحي من خلال عيني الكلب، ذلك الكلب الذي يعاني من عدم درايته بحياة الشوارع وعادات الكلاب، كما يعاني أيضاً من بزوغ الأسئلة الوجودية التي ترتبط بالمقارنة بين حياة البشر والحيوانات، كيف تتشابه وكيف تختلف، إضافة بالطبع إلى مشكلته الأساسية، وهي اللعنة السحرية التي تعرض لها والتي أخرجته مضطراً من عوالم البشر!

فن الكوميكس

* ما بين الاهتمام بالتراث العمراني وكتابة المقال العلمي وأدب الفانتازيا والخيال العلمي أيضاً.. أيٌّ منها يستهويك أكثر من غيره ولماذا؟

رد قائلاً: كلها مجالات محببة إليّ، لكني أعتقد أن مسألة التراث العمراني تستهويني أكثر من غيرها.

* أخيراً.. كنت من السباقين في الإسهام بالكتابة في فن الكوميكس في وقتٍ ربما لم تكن القصص المصورة للكبار من القراءات الجذابة.. كيف ترى مستقبل فن الكوميكس في مصر والعالم العربي في ظل التنامي الملحوظ في نشر أعمال هذا الفن في السنوات الأخيرة؟

- الكوميكس فن مكلف، يستغرق الرسم وقتاً طويلاً، ويستهلك من الرسام جهداً لا يتناسب -في العادة- مع العائد، وهذه هي المشكلة الأساسية.

لا يوجد نقص في الكتابات الجيدة أو الرسامين الجيدين، لكن تظل التكلفة هي العائق. ربما يكون الحل في تبني الحكومات والمؤسسات لهذا الفن عن طريق تقديم الدعم، مثلما تفعل اليابان مثلاً مع فنون المانجا والأنيمي.