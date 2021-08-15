حكايات الأجداد والتراث في «صيفنا ثقافة وإبداع»

دبي (الاتحاد)

في أسبوعه الثالث، يحمل «صيفنا ثقافة وإبداع» للأطفال والناشئة طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستلهم روحها من الموروث الثقافي الإماراتي وتأخذ من معطيات العصر، لتغذي حب الاستطلاع لديهم، وتثري قدراتهم على التعلم والإبداع، وتعزز القيم التراثية الأصيلة في نفوسهم.

وبعد أسبوعين في رحاب الفنون والآداب من مخيمها الصيفي، تنقل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الأطفال إلى رحلة غنية بالتراث المحلي والعالمي في الأسبوع الثالث الذي سيستمر من 15 حتى 21 من أغسطس الجاري. ففي مكتبة الصفا للفنون والتصميم، سيستمتع الأطفال من 6 إلى 12 عاماً بسلسلة من القصص الشعبية، مثل قصة «خطاف رفاي» للكاتبة دبي أبو الهول، و«بابا زايد وحبه للتراث» للكاتبة صالحة غباش، وقصة «غديرة والتكي السحرية» من تأليف فاطمة النعيمي، إلى جانب قصص ومسابقات عن الأمثال الشعبية، تصاحبها ورش يتعرفون خلالها إلى الأدوات والحرف الشعبية. كما سيطوف الصغار في أنحاء متحف دبي عبر جولة افتراضية، ويتعلمون طرق البحث الأساسية من خلال لعبة المندوس، ويستكشفون العديد من النكهات الإماراتية والعالمية من خلال ورشة «Friends through food».

وفي مكتبة حتا، سيتعرف الأطفال إلى حكايات الأجداد وطريقة عيشهم ومأكلهم في الماضي واستخدامهم للأدوية الشعبية لعلاج الأمراض، من خلال خراريف وحكايات شعبية ومسابقات تراثية تفاعلية متنوعة ومسلية. كما سيأخذهم هذا الأسبوع إلى جولة افتراضية في ربوع حتا لتعريفهم على الأماكن السياحية والتراثية في هذه المنطقة التي تزخر بالمعالم السياحية وعناصر الطبيعة الخلابة.

وأعدت مكتبة أم سقيم للأطفال من 6 إلى 12 عاماً جلسة قراءة قصصية مع قصة «النوم مع العقارب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجولة سياحية في متاحف دبي، وورشة طبخ، وورش تراثية يتعرفون فيها إلى حرفة التلي والحلي والملابس الإماراتية التقليدية. وفي مكتبة المنخول سيستكشف الأطفال جانباً من التراث العالمي في جلسة قرائية مع حكايات من الصين، تصاحبها ورشة رسم التنين، وستتاح الفرصة أمامهم لدخول عالم الهندسة المعمارية في دبي كمدينة عالمية ترتكز على القيم الإماراتية الأصيلة عبر ورشة «تصميم دبي: مدينة المستقبل». في حين سيتعلم الصغار في مكتبة الطوار دور الأمل والإيجابية في مواجهة التحديات وصنع المستقبل في ورشة «الأمل ينتصر دائماً» التي سيتعرفون خلالها على بعض التحديات في حياة الأجداد وكيف تغلبوا عليها، فضلاً عن ورشة أخرى يستلهمون عبرها من حكمة الأجداد، بينما يستمتعون أيضاً بالألعاب الشعبية، ليختتموا أسبوعهم مع ورشة التلوين على الفخار التي ستعزز أهمية الحرف اليدوية لديهم وكيفية دمجها مع الفنون.

وفي مكتبة الراشدية، سيجوب الأطفال عالم الألعاب الشعبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الصقلة والغميضة وشد الحبل، فضلاً عن جلسات قرائية لبعض قصص سلسلة عالمي الصغير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أما في مكتبة هور العنز، فسيقضي الأطفال وقتاً ممتعاً مع مسابقات تراثية وأفلام قصيرة عن دولة الإمارات. ويمكن التسجيل عبر حساب إنستغرام المكتبات

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