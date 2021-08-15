رواية محيّرة وغامضة.. تعريب «الوظيفة السابعة للغة»

محمد نجيم (الرباط)

لاشك أن قارئ رواية «الوظيفة السابعة للغة» لمؤلفها الكاتب الفرنسي لوران بيني، التي نقلها، مؤخراً، إلى العربية الباحث والمترجم المغربي محمد الجرطي، سيحتار وسيتساءل عن محتوى الرواية التي يحضر فيها طيف الكاتب والناقد الفرنسي الشهير رولان بارت، فهي رواية مختلفة، بكل المقاييس، مقارنة مع نمط الروايات السائدة، من حيث الشكل والتيمات، لأنها تقدم عرضاً مستفيضاً حول مختلف تيارات الفكر الغربي، إضافة إلى كونها تأملاً فكرياً عميقاً في إشكالية الرواية وقضية اللغة. ففي هذه الرواية، يُعتبر البطل الحقيقي هو اللغة وما تمثله من سلطة مادية ورمزية. إنها رواية غامضة ومحيرة، حققت شهرة واسعة وترجمت إلى عدد من اللغات، كما حصلت على جائزتين: جائزة أنتيرالي 2015، وجائزة الأكاديمية الفرنسية للرواية 2019.

تبدو هذه الرواية، أحياناً في شكل رواية بوليسية ذات حبكة مُحكمة تعمل على تشويق المتلقي، وهي تسعى إلى فك لغز جريمة قتل رولان بارت والسطو على مخطوط الوظيفة السابعة للغة، كما تبدو أيضاً، رواية فكرية تعرض بدقة مرحلة حاسمة في تاريخ النظريات النقدية الغربية: البنيوية، السيميولوجيا، النظرية الفرنسية مع روادها جاك دريدا، ميشيل فوكو، رولان بارت.

ولعل عنصر التشويق في هذا العمل الروائي، كما يقول المترجم، يتمثل في الحبكة الدرامية الرامية إلى فك لغز محيّر: استرداد مخطوط الوظيفة السابعة للغة الذي سُرق من رولان بارت والذي بسببه قُتل، الشيء الذي جعل حادث السير يبدو حادثاً غير عرضي وإنما هو اغتيال مدبر! فبعد أن استعرض لوران بيني وظائف اللغة الست كما نظّر لها عالم اللسانيات رومان جاكوبسون في كتابه «أبحاث في اللسانيات العامة»، وهي: الوظيفة المرجعية والانفعالية والإفهامية والانتباهية والميتا- لغوية والشعرية، توصل إلى وظيفة سابعة ذات أهمية بالغة الخطورة وقد دوّنها في مخطوط سلمه سراً لعالم السيميولوجيا وأحد أعظم نقاد الأدب في القرن العشرين رولان بارت ليكون الوصي على هذه الوظيفة التي تتيح لمن يمتلكها ويتقن فك شفراتها السيطرة على شؤون العالم، كما يشرح ذلك السيميائي الإيطالي أمبرتو إيكو: «إن من ينجح في الحصول على هذه الوظيفة، سيكون بمقدوره امتلاك العالم بأسره، وبسط نفوذه على كل قطاعات الحياة، كأن يتم انتخابه على الدوام، وأن يشيد إمبراطوريات عظيمة، وأن يحصل على أي شيء يرغب فيه»!