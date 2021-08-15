عمر الغدامسي.. الفنان الصامت

ساسي جبيل (تونس)

عمر الغدامسي فنان تشكيلي وناقد فني تونسي، نشر العديد من الدراسات حول الفن الحديث والمعاصر وتجاربه بدوريات تونسية وعربية مختصة، ونظم معارض في تونس وفي الكثير من الدول العربية والأجنبية.

وعن تجربته الفنية يقول الناقد المغربي محمد سعود: إن عمر غدامسي، فنان من طينة أخرى يرى بعينيه ولا تسمع منه أي شيء، إنسان صامت، ولكن عقله لا يتوقف عن التفكير، أعماله الفنية عميقة جداً كعمق روحه، كتاباته فيها الكثير من الجرأة والعقلانية في الطرح، وفيها تلامس هموم الفنان والفن من دون تحيز أو هجوم على شخص، بل ينتقد منظومة بكاملها ويثني في الوقت نفسه على كل مبادرة تخدم الفن قصد تعزيزها».

إلهام فني

أما الناقد التونسي كمال الهلالي، فقال عن تجربة هذا الفنان: إن مدينة غدامس القديمة التي تقع على أطراف ثلاثة بلدان من الشمال الأفريقي (ليبيا، تونس، الجزائر) تحضر في لوحاته كمصدر إلهام، كنبع بعيد، بأبراج أسوارها والمعمار الداخلي لبيوتها.

ويرغب عمر الغدامسي في القول إنه يملك نسباً قديماً وواضحاً، يغرف منه، حتى يفلت من سلطة مدارس ونماذج الفن الحديث التي يستنسخها الكثير من رسّامي تونس، الذين نسوا أن الفن يبدأ ضرورة، من ذات مخصوصة، ومن التجارب والرؤى الحميمة.

ومن الواضح أن الغدامسي، يرغب في إيصال نسبه الفني إلى الرسامين المجهولين الذين نحتوا رسوماتهم على صخور وجدران كهوف جبال أكاكوس في عمق الصحراء.

وهذه الرغبة مشروعة، ليس فقط لأن الرسام ينحدر في أصوله من غدامس الليبية التي يزورها باستمرار بحثاً عن الإلهام وعن الجذور البعيدة، بل مشروعة أيضاً، لأن الفن يجب أن يستعيد وظائفه الأولى: السحر ثم الإلهام!

شخوص اللوحات

أما عن شخوصه في كثير من الأحيان، فتبرز الهيئات في الخلفية لتنسلخ منها وتظهر في وضعية تعبيرية تجسد التآكل وآثار الصدأ لتترجم بذلك الرؤى الغامضة للفنان، وتجسد ذاته كرسام وقدراته الحرفية ودرجة الحميمية التي تمكن من تطويرها مع المواد الموجودة في قلب هذا العمل.

ويوظف الفنان الخيال لمقاومة النسيان، وهو يفعل ذلك مثل الحكائين القدامى والعابرين للزمن، إذ يفتح الثغرات، في المكان والزمان، من خلال أوراقه الملصقة، وينزّل التجربة الحية على الحاضر، ويؤثث مواجهات بين المفارقات المتباينة ويجعلها جميعاً تغني في جوقة متآلفة.

فالفنان عمر الغدامسي بحث في الشكل والتقنية وأقحم المادة «الخامة» في صياغة أشكاله، واعتمد في ذلك على ما خلفته فضاءات الإشهار الجدارية من مخلفاتها الورقية المتراكمة والمتنوعة في اللون والفضاء والملمس، وذلك لخلق سطح اللوحة الذي يوحي بخاصية الجدران القديمة المهترئة.

ويرى الفنان العراقي علي رضا أن الغدامسي يسبر أغوار الأشياء في الطبيعة والإنسان، ويسعى لإيصال فكرة أو إحساس هو يعرف جيداً أنه يخاطب العين والوعي، ولذلك يعمل على ترهيف الأجزاء والعناية بها، وأحياناً تعميتها أو إيضاحها.