دارين سلام: ولدت لأكون سينمائية تجتهد خلف الكاميرا

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

تتمتع الكاتبة والمخرجة السينمائية الأردنية دارين سلام (1987)، حاصدة لقب «المخرجة الظاهرة» بإطلالة خاصة في المشهد السينمائي العربي والعالمي، وبخاصة بعد فيلمها الروائي القصير «الظلام في الخارج»، وحازت عنه مؤخراً جائزة لجنة التحكيم المهرجان الدّولي للفيلم القصير بمدينة تيزنيت المغربية، وكشفت لـ«الاتحاد»: أنها منشغلة هذه الأيام بمشاركتها بفيلمها الروائي الطويل «فرحة» (92 دقيقة) في النّسخة الـ46 من «مهرجان تورنتو السينمائي الدولي» الذي يعقد في الفترة الممتدة بين 9 و18 سبتمبر المقبل. تقول عن موضوع فيلمها «تدور أحداثه حول الفتاة» فرحة «ذات الاثني عشر ربيعاً، تعيش طفولة هادئة، إلى أن تنقلب حياتها فجأة بسبب ظروف طارئة لأسرتها تتعلق بفقدان مكان العيش والمال.

تقول سلام: «الفيلم من أعمال السينما البديلة، إنتاج ديمة عازر وآية جردانة، وسبق له أن حصل على منحة الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة، ومنحة ما بعد الإنتاج قي عام 2020 ضمن صندوق الأردن لدعم الأفلام في الهيئة الملكية للأفلام، بهدف تمكين صنّاع الأفلام من سرد قصصهم، لكن بالمجمل العام إن قلّة مصادر الدعم المادي والنظرة إلى السينما من قبل البعض على أنها» رفاهية «من أبرز الصعوبات التي تواجه صناعة السينما في الأردن».

سلام الحاصلة على شهادة إجازة في الفنون الاعلانية والتواصل البصري، وشهادة ماجستير الفنون الجميلة في اختصاص الفنون السينمائية من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية، تقول حول اختيارها عالم السينما كمهنة «بدأت علاقتي مع صناعة الأفلام عندما وجدت نفسي أصنع فيلما قصيرا، وقد استأثر هذا الأمر كل تفكيري واهتمامي، إلى أن تحول مع الوقت إلى شغف، وعرفت أنني ولدت كي أكون سينمائية تجتهد من خلف الكاميرا، إلى إنجاز جملة من الأفلام التي حققت جوائز وإهتمام نقدي لافت. وتقول حول أهمية أن يكون هناك سينما في حياتنا «بالنسبة لي الفيلم هو فكرة ورسالة، لكن هذه الرسالة تبقى في إطار النوايا التي تلامس عتبات الأشياء دون الاشتباك معها، كما أن واقعيتها تميل للتنبيه والنقد الذي نقصده وليس الاحتجاج الصارخ، بإختصار أنا أميل إلى أن تكون أفلامي بسيطة وسهلة المتناول، بتقنيات معاصرة ولغة سينمائي تميل إلى مخاطبة كافة فئات المتفرجين، لكنها في ذات الوقت ممتلئة بالمعاني الإنسانية والدلالات التي تخدم قضايا كبيرة».