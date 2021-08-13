كتاب جديد يناقش مخاطر الاحترار المناخي

إميل أمين

أضحى التساؤل الذي يقض مضاجع العالم برمته، نخبة وعوام، عرباً وعجماً، شرقاً وغرباً، هو إلى أين تمضي أحوال المناخ العالمي، وهل الأرض في طريقها إلى الأسوأ الذي لم يأت بعد قولاً وفعلاً؟ التساؤل المتقدم أذكته ولاشك تطورات أحوال الطقس غير المعقولة الأسابيع القليلة الماضية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والتي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في تاريخها بالنسبة لدرجات الحرارة، وبرودة وثلوج غير موسمية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، مع اعتدال معقول في منتصف الأرض.

هذا الاضطراب غير المسبوق يضع البشرية أمام حالة من الحيرة تجاه مستقبل الكوكب الأزرق، وإلى أين يمضي، وكيف للبشرية أن تواجهه إن أرادت الحفاظ على النوع البشري.

في هذا السياق صدر منتصف يوليو تموز الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، ويحمل عنوان:«بعد التبريد: على الفريون والاحترار العالمي والتكلفة الرهيبة للراحة»، للكاتب والأكاديمي الأميركي، إريك دين ويلسون، صاحب الكتابات المهمة والمعمقة عن العلاقة بين الإنسان والبيئة.

يمزج العمل بين الرؤية العلمية والأسلوب الأدبي، ويتناول وقائع التاريخ وحقائق العلوم، وتأثير غازات التبريد، الفريون، على أحوال الطقس، ويبسط ما يشبه التأملات المؤلمة حول كيفية العيش بشكل هادف وأخلاقي، في عالم سريع التسخين. ويفتح المؤلف نقاشاً واسعاً حول غاز التبريد الذي يعمل على تكييف الهواء، ويسرد تاريخ اكتشافه وعلاقته بعلوم المناخ، وبالجنس البشري، ويضع القارئ أمام علامة استفهام جذرية:«هل كان الفريون نعمة للإنسان أم نقمة عليه؟

يؤكد ويلسون أن غاز المبرد، الفريون، هو الذي كان وارء إحداث ثقب هائل في طبقة الأوزون، تلك التي تقوم بدور حيوي ورئيس في مناخ الأرض، حيث تمنع دخول الأشعة الضارة، والتي تزيد من سخونة الكرة الأرضية.

في هذا الكتاب يتتبع المؤلف عمر المبرد، منذ اختراعه في عشرينيات القرن الماضين عندما تم الترحيب به باعتباره معجزة القرن، وصولاً إلى الأصوات التي علت منذ ثمانينات القرن الماضي تطالب بحظر المادة الكيميائية التي تعمل على التبريد.