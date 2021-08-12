فاطمة البحارنة: أبدأ رسم الخيل من أذنها

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تقول الفنانة التشكيلية فاطمة البحارنة إنها تهوى رسم الخيول، موضحة، في ورشة تعليم رسم جماليات الحصان العربي التي نظمها مؤخراً «المرسم الحر» في المجمع الثقافي، أن نقطة بداية رسم اللوحة تكون من أذن الخيل حتى تحدد مقاييس اللوحة بالشكل الصحيح، وبعد ذلك تشتغل على الرأس وتتابع رسم الجسم لحين استكمال اللوحة. وأشارت إلى أن لكل فنان نقطة بداية خاصة به ووجهة نظر مختلفة، لكنها ترى أن هذه هي النقطة المناسبة لها.

وحول الأسباب التي دفعتها للتركيز على رسم الخيول العربية، تقول البحارنة: «الخيول العربية رمز للفروسية والعزة والشهامة العربية، وأحب أن أرسمها لأنها تعكس ثقافة بلادي وعراقتها، في رسم الصقور والخيول، كما يقام العديد من المعارض لهذه الثقافة الإماراتية مثل معرض الصيد والفروسية الذي يقام سنوياً في أبوظبي، تعزيزاً لهذه الرموز الراسخة في دولة الإمارات».

وعن مسألة اختيار الألوان، تؤكد أن الفنان الذي يرسم صورة طبق الأصل من المشهد الذي أمامه من دون أن يضيف أي إبداع يدل على بصمته، ليس فناناً، موضحة أنها تستخدم العديد من الألوان في اللوحة، وقد لا يلحظها المشاهد مباشرة، لكن عندما يدقق تظهر جماليات اختيار مزيج الألوان بطريقة متميزة، مثل الأسود وخلطه مع البني. وتتابع أن «هناك أربع إلى خمس طبقات نستخدمها في الألوان، منها الطبقة الأساسية ثم الطبقة الصلبة التي تحمل الألوان وتظهر على طبيعتها في اللوحة، وأخيراً الرتوش الخفيفة التي تعطي جمالية للوحة، وهنا تظهر بصمة الفنان».

وعن أهمية الفسحة التي تحيط بالخيل، توضح أن أي إنسان يريد أن يرسم لوحة يجب أن يكون عنده قصة، يظهر فيها ما يريده وفقاً لرؤيته والهدف من عمله الفني.

وحول اللمسات الإضافية التي تضفي على اللوحة جمالية خاصة، تقول البحارنة: «الأكسسوارات تعطي الخيل جمالية أكثر وتشد نظر المشاهد، لذلك يتم اختيار ألوانها بحيث تكون متطابقة مع لون الخيل وأحياناً نريد أن نبرز جمال الأكسسوار عن الخيل نفسها». وتؤكد أنها ترسم الفرس من دون فارس لأنها لا تجد نفسها إلا في رسم الفرس، وهي تريد أن ترسم شيئاً تكون راضية عنه، وذلك أفضل من أن ترسم شيئاً لا تحبه.