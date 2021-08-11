«تشاركية الإصدار».. بين غياب الهوية الإبداعيّة ومتطلب الرؤية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

عادةً ما يرجو الأديب من إصداره أن يحمل بصمته، فيعبّر عن شخصيّته وكينونته الثقافيّة والفكريّة ومنطلقاته وأن يكون مرآةً لتقنياته الإبداعية التي يبث من خلالها رؤيته وقلقه إزاء موضوع معيّن صيغ بأسلوبٍ أدبي، غير أنّ ظاهرةً يمكن أن تؤطّر فيتوزّع دم الإبداع فيها على أكثر من مؤلف يشتركون في كتابة منجزٍ إبداعيٍّ ما.

وربما لم نعْتَدْ نحن العرب التشارك في كتابة موضوع يحملنا كهوية جماعيّة، غير أنّ هناك تشجيعاً لهذه المغامرة الأدبيّة من خلال لقاءات ترى أنّنا في عصر لا مجال فيه للفرديّة أمام التشاركيّة، في حين أنّ إصراراً بالمقابل على أحقيّة الكاتب بأن ينتمي عمله الإبداعي له وحده، وقد طُرحتْ تجربة الراحلينِ: عبدالرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا في روايتهما المشتركة «عالم بلا خرائط»، مثلما طُرحتْ رواية مشتركة كتبها طه حسين وتوفيق الحكيم بعنوان «القصر المسحور»، وتجارب أخرى، فكيف يمكن أن ينصهر أكثر من فكر في تجربة واحدة أو أن نصنع حدوداً في الرؤى والأفكار أو أن ندمجها لتدلّ على الكلّ؟ سؤالٌ فتح احتمالات، حول مدى تفاعل الجمهور مع هذه الأعمال، وهو الجمهور الذي ما يزال يردّ العمل إلى صاحبه ويقرأه من خلاله كمولودٍ جديد يعبّر عنه وعن أفكاره، فالأدب يختلف عن فصول مشتركة في الترجمة أو بحوث علمية بالتشارك، فهو الفكرة والمعالجة وهو مخاض الكاتب وإرهاصاته قبل أن يُكتب عملاً إبداعيّاً ينساب على الورق.

التحقيق والترجمة

إلى ذلك، قالت مريم الهاشمي، الأستاذ المساعد في كلية التربية، في جامعة زايد، إنّه لا بدّ للتأليف الجيّد من استعدادٍ يماثله في الجودة، مشيرةً إلى أنّ التأليف الأدبي المشترك متاحٌ، سواء في الكتابة البحثيّة أو في المؤلفات المتعددة الأجزاء أو المجلّدات، لأنّ تحقيقها يتطّلب وقتاً وجهداً يستلزمان فريقاً من المحققين والباحثين لإنجازه.

وأضافت أنّ الكتب المترجمة يمكن أن تكون تأليفاً أدبياً مشتركاً، موضّحةً أنّ المترجم يقوم بإعادة كتابة المؤلَّف أو الإصدار الأم من جديد بشكلٍ مغاير، ما يجعل المترجمين شركاء في الكتابة الإبداعيّة، معتبرةً النتاج الجيّد لاحقاً للاستعداد الجيّد والكفاءة والمقدرة الأدبيّة.

فتحية النمر

الرؤية والتخطيط

واعتبرت الكاتبة الإماراتيّة فتحيّة النمر أنّ الكتابة الإبداعيّة مَهَمّة ممتعة، مؤكّدةً أنّ ذلك يحتاج تخطيطاً، ورؤية في المفهوم والمبرر. وتذكر النمر أنّ من الأعمال اللافتة المشتركة التي قرأتْها شخصيّاً رواية «عالم بلا خرائط» لعبد الرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا.

وقالت إنّها لا تمانع في خوض تجربة الكتابة الأدبيّة المشتركة، بشرط اتضاح الرؤية وجديّة العمل، وقراءة الموضوع ومناقشته، موضحة أنّ الآلية يمكن أن تكون بأن يكتب كلٌّ من المتشاركين فصلاً معيّناً على سبيل المثال.

واعتبرت أنّ تجربتيْ: «القصر المسحور» و«عالم بلا خرائط» استثناء يثبت القاعدة ولا ينفيها، فالإبداع نشاط إنساني «فردي» يرتهن نموّه بحيوات ومغذّيات شخصيّة وحواضن ثقافية مجتمعية وسياسيّة واقتصاديّة وفنيّة، ما يجعل الاشتراك في عمل إبداعي أمراً عسيراً، وهو ما يطرح طيفاً واسعاً من الأسئلة حول «كيف تتسق طبيعتي أديبين مختلفتين في إنتاج منجز إبداعي؟ وعلى أيّ صورة سيكون المنجز؟ ومن الذي سيكون أكثر تحكمًا في إضفاء شكله النهائي؟ ثم أين مفهوم الإلهام الحالم عصب الفن الحقيقي؟».

جراح الملا

تجربة عالمية

ونفى الكاتب الكويتي جراح الملا أن تكون الأعمال الأدبيّة المشتركة مغامرةً، بل هي مشاريع أدبيّة قائمة في دول عدة، خارج العالم العربي الذي ما يزال المؤلف فيه يبحث عن التفرّد في زمنٍ باتت الشراكات فيه أساس النجاح، لافتاً إلى أنه من شروط نجاح العمل الأدبي المشترك وضوح حبكته الدرامية لدى المشتركين فيه، بالإضافة إلى وجود هيئة تحرير ونقد وبحث ذات خبرة مهنية لا أكاديمية فقط، داعياً إلى تعدد الصراعات في العمل الأدبي لجعل السّرد غير رتيبٍ، ومترابط الأفكار والأحداث.

وأشار الملا إلى أنّ أجمل النماذج الجماعيّة تمثلت في مشروع مؤتمر«بستان قلم» الذي تبنى تدريب 16 فتاة ودمج أقلامهن في رواية «أسكن في مقهى»، مشيراً إلى مشروع في مصر جمع مؤلفين مختلفين بمجموعة قصصية لأعمال مختلفة، لكنها مرتبطة من حيث الموضوع والزمان والمكان والحدث الرئيس والحبكة الدرامية.

ورأى الكاتب محمد عبدالله نور الدين أنّ التجربة المشتركة في كتابة الإبداع، وعلى الرغم من نجاحها، مرفوضة عند من يرون الإبداع الأدبي نشاطاً وجدانياً فريداً، متعلقاً بنمط حياةٍ تحمل ملامح مجتمعية وسياسية واقتصادية وفنية، وتعطي صاحبها بصمة متفردة لا تتشابه ولا تندمج، وينطلق الروائي منها ليخلق عالمًا يخصه وحده، ولن ينجح في ذلك إلا بتوقيعه المنفرد.

ورأى أنّه يجوز أن يشترك بعضهم في كتابة عمل بحثي، أو أن يتناول كل مؤلف فصلاً أو جزءاً من الكتاب، لأنَّ القارئ يجب أن يقرأ لقلمٍ وفكرٍ واحد، حفاظاً على هوية النص الأدبية.