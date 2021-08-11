«تباريح العيش» يرصد حياة كاتبه قبل الرفاه المالي

محمد نجيم (الرباط)

قبل أن يتذوق الكاتب الأميركي بول أوستر مذاق الشهرة والنجاح، وينعمَ بحياة استقرارٍ، ورفاهٍ ماليّ بفضل مبيعات أعماله الأدبية وترجمتها إلى شتّى اللغات، فإنه عاش سنواتٍ عجافاً، احتمل فيها كل أشكال العَوز والفاقة والضَّنك. إنّ تجربة هذه السنوات المُفعمة بالحاجة الماسّة إلى المال، وما ينجم عنها من خوف وتردُّد ولا طُمأنينة، هي ما يرويه الكاتب في هذا النص الذي يمكن وسمه بسيرة الشباب. يحتلّ كتاب «تباريح العيش»، الذي نقله إلى لغة الضاد الباحث والمترجم المغربي محمد الفحايم، مكانة أساسية في مسيرة الكاتب، إذ يصف الظروفَ المادية الصعبة التي خبرها الكاتب شابّاً، وطفولته في كنف عائلة كانت قضية المال مثارَ شقاقٍ فيها، ثمّ مراهقته واستقلاله عن الأسرة في كسب عيْشه، وتفاصيل محاولاته الأدبية الأولى في النقد والشعر والمسرح والرواية، ومعاناته مع النشر، والخيبات التي احتملها.

يَذكُر أوستر في هذا النصّ الكثيرَ من الأشخاص الذين أثّروا في الكاتب وآزروه. وتظل قضيةُ المال مرتكزَ الكتابِ ومدارَه، وعليه فإن الكاتب استطرد في سرد حياة العوز التي عاشها، ما جعل أحد النقاد يقول: «يُقدّم بول أوستر واحدةً من السِّيَر الذاتيةِ الأكثر أصالةً، والأكثر جسارةً، سيرة لم يسبق لكاتبٍ أنْ كتبها. أيُّ امرئٍ تجرّأ على أنْ يرويَ حياته مِن منظور المال؟»

يقول أوستر في كتابه: «عندما ناهزتُ سِنَّ الثلاثين، مَرَرْتُ بفترة دامتْ سنين عديدة، كلّما باشرتُ فيها أمراً، كان مآلُه الفشلَ. صار زواجي إلى الطّلاق، وكانت كتابتي تتعَثَّرُ، وكانت الصعوباتُ الماليةُ تُضْنيني. فأنا لا أتحدث فقط، عن حاجة ظرفية، بل عن حاجة إلى المال دائمةٍ، وساحقةٍ، تُعَكِّرُ صفْوَ رُوحي، وتجعلني أَسِيرَ حالةٍ من الرُّعْبِ لا ضفاف لها. ليس أحدٌ غيري مسؤولاً عن هذه الضّائقة. لطالما كانت علاقتي بالمال خاطئةً، وغامضةً، ومُفعمةً باندفاعات مُتناقضة. وكنت أؤدّي ثمنَ رفضي اعتمادَ نهْجٍ قويمٍ في هذا الشأن. كانت الكتابةُ دوماً طُموحي الوحيدَ، ولم أكن لأتوهّم، أنَّ بمقدوري العيشَ من الكتابة. لا يصير المرءُ كاتباً كما لو أنّ الأمر يتعلق باتخاذ قرار مُزاولةِ مهنةٍ كالطبّ، أو الشُّرطة. تختارنا الكتابةُ أكثر مِمّا نخْتارُها، وبمجرّد أن يُدْرِك المرءُ بأنه لا يصلح لأَيِّ شيْءٍ آخر، فعليه أن يشعر بأنه مشرف على اجتياز طريق طويل وشاقّ خلال ما تبقّى من عُمره».