هالة بدري: للشباب دور أساسي في نهضة المجتمع

دبي (الاتحاد)

احتفاء بيوم الشباب الدولي، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية دور الشباب في تنمية المجتمعات والنهوض بها، مشيدةً بالمنجزات التي حققها شباب الإمارات الذين وصلوا بطموحاتهم وإبداعاتهم إلى الفضاء، ومؤكدةً أنها من الثمار التي تجنيها دولة الإمارات لتجربتها الرائدة في تمكين الشباب، ودعمهم وتوفير البيئة الحاضنة لتعزيز روح القيادة لديهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار في المجالات كافة.

وقالت: «الشباب هم الشريحة الأكبر فاعلية في المجتمع، ولا غنى عن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجميع العمليات التنموية، وهو ما عكسه قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: (الحكومات لا تستطيع بناء تنمية راسخة لشعوبها دون شراكة حقيقية مع شبابها). انطلاقاً من هذه الرؤية، حرصت دولة الإمارات على رعاية شبابها وتمكينهم إلى أن أصبحوا مثالاً يُحتذى على مستوى العالم في الريادة والتفوق وتحمل المسؤوليات الوطنية».

وأضافت: «فتحت قيادتنا الرشيدة الآفاق واسعةً أمام طموحات الشباب، فقادوا مسيرة التغيير والنهضة في الإمارة، وما تزال ماضيةً في استراتيجيتها الحكيمة القائمة على الاستثمار في الشباب وتأهيلهم بكل مقومات قيادة المستقبل. ونحن في «دبي للثقافة» ملتزمون بدعم مواهبنا الشابة وتوفير منصات مبتكرة لإلهامها وإطلاق العنان لإبداعاتها لتقود نهضةً حقيقية في الإمارة ضمن جميع ميادين الثقافة والفنون».

وأكدت: «بجهود شبابنا وإبداعاتهم وابتكاراتهم وحسهم الوطني العالي، سيكون مستقبل الإمارة زاهياً مثل حاضرها وأكثر، وستصل بفضل عزيمتهم إلى ريادة مدن العالم، لتكون الرقم واحد في شتى المجالات».