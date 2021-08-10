هالة بدري: اليوم العالمي للخط مناسبة للاحتفاء بأبرز مكونات الثقافة العربية

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن اليوم العالمي للخط مناسبة مهمة للاحتفاء بفن الخط العربي، وإبراز أهميته باعتباره أحد مقومات هوية الثقافة الإسلامية وسجلاً من سجلات الحضارة العربية، مشيرةً إلى التزام «دبي للثقافة» بتعزيز حضور اللغة العربية في المجتمع الإماراتي ودعم الفنون المرتبطة بها، انسجاماً مع مبادرة «ميثاق اللغة العربية» التي جاءت ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقالت: «نحرص في دبي للثقافة على إبراز العناصر المكوّنة للثقافة العربية التي يمثل الخط العربي أحد أدوات التعبير عن مخزونها بشكل مبدع، فهو فن تشكيلي قائم بحد ذاته لما يمتلكه من جماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله أسهمت في اقترانه بالزخرفة العربية الأصيلة التي زينت القصور والمساجد وجمّلت الكتب والمخطوطات».

وأضافت: «أخذت دبي للثقافة على عاتقها مهمة الإسهام في النهوض بلغتنا العربية الجميلة وإحياء فن الخط العربي وحمايته وتنميته وتعريف أفراد المجتمع بمضامينه العميقة لصون وترسيخ هويتنا الوطنية الأصيلة وإرثنا الحضاري المجيد، وذلك عبر دعم وتشجيع المواهب المحلية في هذا المجال وتوفير منصات متنوعة لعرض إبداعاتها، إضافة إلى فتح آفاق تعليمية وتثقيفية لأجيالنا للتعرف إلى جماليات وروعة الخط العربي المتجذّر في عمق الثقافة الوطنية».