«أبوظبي للغة العربية» يعقد الاجتماع الأول لإطلاق مجلته المحكمة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الاجتماع الأول لمجلته المحكمة «المركز: مجلة الدراسات العربية»، بعد أن تم اختيار هيئة التحرير التي تضم نخبة من الباحثين.

يرأس هيئة تحرير مجلّة «المركز» التي من المقرر أن يصدر لها عددان سنوياً، بدءاً من يناير 2022، علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وبلال الأرفه لي (محرّراً ومديراً للتحرير) من الجامعة الأميركيّة في بيروت، ومجموعة من المحرّرين المشاركين هم، خليل الشيخ، جامعة اليرموك، وطاهرة قطب الدين، جامعة شيكاغو، وموريس بومرنتز، جامعة نيويورك أبوظبي، وسلطان العميمي، بينما تتولّى لينا الجمّال تحرير مراجعات الكتب.

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «كان الإنتاج المعرفيّ الخاصّ بشؤون اللغة العربيّة حاضراً بقوّة على مدار السنوات الماضية في اللغات العالميّة الأخرى. وتأتي مجلّة «المركز» التي تصدر باللغة العربيّة حصراً، لتعزّز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة أساسية لكتابة البحث العلميّ من جهة، وموضوعاً للدراسة من جهةٍ أخرى».

وأضاف: «سعداء بمشاركة نخبة من أهمّ الباحثين في حقل الدراسات العربيّة في إصدار هذه المجلّة التي تُعد نقلة نوعيّة مهمّة في هذا الحقل المعرفيّ».

من جهته، أوضح مدير تحرير مجلة «المركز» بلال الأرفه لي، أستاذ كرسيّ الشيخ زايد في الجامعة الأميركيّة في بيروت، أنّ هيئة التحرير تعكف على تحضير عدد من الملفّات المهمّة التي سترفد دراسة الأدب العربيّ على المستوى النوعي معرفياً ومنهجياً.

وارتأت هيئة التحرير أن يُخصَّص العدد الأوّل للمجلّة لموضوع «آثارٌ من الزمن: مفهوم الأثر في الخطاب الأدبيّ العربيّ». حيث يتناول مفهوم «الأثر» في النصوص العربيّة والإسلاميّة التي عرفها التراث العربيّ على تنوّع مجالاته، واتّساع امتداده من القديم إلى الحديث. ومن ضمن الأسئلة البحثيّة التي يُعنى بها العدد، ما هي الآثار التي احتفل بها الأدب العربيّ قديماً وحديثاً وعمل على استعادتها؟

هيئة استشاريّة

لمجلّة «المركز»، التي تصدر عن مركز أبوظبي للغة العربية، هيئة علميّة استشاريّة عالميّة تتكوّن من: صلاح فضل، جامعة عين شمس، ومحسن جاسم الموسوي، جامعة كولومبيا، وعبدالله الغذامي، جامعة الملك سعود، وهنادا طه، جامعة زايد، وفيتالي نعومكن، معهد الاستشراق بموسكو، وفيليب كينيدي، جامعة نيويورك أبوظبي، وشوكت تراوا، جامعة يال، وسوزان ستيتكيفتش، جامعة جورج تاون، وبياتريس غروندلير، جامعة برلين الحرّة، وجيمس منتغمري، جامعة كامبردج، وعبدالقادر الفاسي الفهري، جامعة محمّد بن زايد للعلوم الإنسانيّة.